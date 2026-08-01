【8月1日】全英女子オープンゴルフ第3日の日本人開始時間は？地上波テレビ放送・配信予定まとめ

女子ゴルフのメジャー大会『全英女子オープンゴルフ2026』は、2026年8月1日(土)に決勝ラウンドを迎える。

本記事では、8月1日(土)に行われる全英女子オープンゴルフ2026第3日の日本人選手のスタート時間、中継予定を紹介する。

【8月1日】全英女子オープンゴルフ第3日の日本人開始時間は？

全英女子オープンゴルフ2026は、2026年8月1日(土)に決勝ラウンドを迎える。日本勢は桑木志帆、勝みなみ、竹田麗央、西郷真央らが予選ラウンドを通過した。

スタート時間(日本時間) 選手名 18:15 笹生優花 18:45 岩井千怜 19:05 岩井明愛 19:20 荒木優奈 19:50 畑岡奈紗 20:20 西郷真央 20:45 竹田麗央 21:50 勝みなみ 22:40 桑木志帆

【8月1日】全英女子オープンゴルフ第3日の放送・配信予定は？

全英女子オープンゴルフ2026第3日は、2026年8月1日(土)に行われる。地上波およびBSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴方法はインターネット配信の『U-NEXT』、またはCS放送の『ゴルフネットワーク』が中心となる。

『U-NEXT』では、月額プランとワールドゴルフパックでライブ配信を実施予定。通常の国際映像は16:55から配信され、日本勢のプレーを中心に届ける「日本勢徹底マークCh」は14:55から視聴できる。

CSのゴルフネットワークでは、21:00から27:00まで生中継を予定している。第3日は決勝ラウンド進出を左右する重要な一日となるため、日本人選手のスタート時間とあわせて放送・配信スケジュールを確認しておきたい。

放送・配信先 形態 視聴可否 放送・配信時間 地上波 テレビ × 放送予定なし BS テレビ × 放送予定なし U-NEXT

31日間無料体験 ネット ○ 2026年8月1日(土)15:55～ U-NEXT(日本勢徹底マークCh)

ワールドゴルフパック ネット ○ 2026年8月1日(土)14:55～ ゴルフネットワーク CS ○ 2026年8月1日(土)20:00～27:00

※すべて日本時間。

※放送・配信時間、中継内容は変更となる場合があります。

全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※本ページに記載の情報は、2026年8月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。