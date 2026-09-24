バスケ女子日本代表vsタイの地上波テレビ中継・ネット配信は？アジア大会準々決勝

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表は準々決勝でタイ代表と対戦する。

本記事では、バスケ女子日本代表vsタイ代表について、アジア大会準々決勝の日程、試合開始時間、地上波テレビ放送、ネット配信予定について紹介する。

バスケ女子日本代表vsタイ代表の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール準々決勝で、日本代表はタイ代表と対戦する。

日本はグループフェーズを3戦全勝で首位通過。準々決勝のタイ戦は2026年9月24日(木)19:20にティップオフ予定で、愛知国際アリーナで開催される。

グループステージでは持ち味のテンポの速い攻撃や3ポイントシュートが機能しており、一発勝負の準々決勝でも日本らしいオフェンスを展開できるかが注目される。

大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド：女子バスケットボール 準々決勝

対戦カード：日本代表 vs タイ代表

日程：2026年9月24日(木)

試合開始：19:20

会場：愛知国際アリーナ

日本のグループ成績：3戦全勝・グループ首位

バスケ女子日本代表vsタイの地上波テレビ中継・ネット配信は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール準々決勝、日本代表vsタイ代表は、U-NEXTで19:20からライブ配信される予定だ。

19:20のティップオフからリアルタイムで試合を視聴したい場合は、U-NEXTのライブ配信を確認しておきたい。試合終了後は見逃し配信も予定されている。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 なし 放送なし U-NEXT 19:20～ 日本vsタイをライブ配信。見逃し配信あり

バスケ女子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。