第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表は予選グループB第3戦でフィリピン代表と対戦する。

本記事では、バスケ女子日本代表vsフィリピン代表について、地上波テレビ放送、ネット配信を紹介する。

バスケ女子日本vsフィリピンの試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール5人制で、日本代表は予選グループB第3戦でフィリピン代表と対戦する。

試合は2026年9月22日(火・祝)13:00にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子バスケットボール 予選グループB第3戦 対戦カード 日本 vs フィリピン 日程 2026年9月22日(火・祝) 開始時間 13:00 会場 愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

バスケ女子日本vsフィリピンのテレビ放送予定・TVer配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール5人制、予選グループB第3戦の日本vsフィリピンは、地上波TBS系列で生中継される予定だ。

TVerでは、TBS系列の地上波中継に合わせて12:30から無料リアルタイム配信を実施予定。U-NEXTでも12:50からライブ配信が予定されている。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 12:30～ 地上波生中継 TVer 12:30～ 無料リアルタイム配信 U-NEXT 12:50～ ライブ配信

試合は2026年9月22日(火・祝)13:00にティップオフ予定。地上波ではTBS系列、ネットではTVerやU-NEXTから視聴できる。

バスケ女子日本vsフィリピンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。