女子バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの日程は？日本代表の試合予定を紹介

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子は、いよいよ決勝ラウンドに突入する。予選ラウンドを勝ち抜いた強豪国が集結し、女子日本代表は上位進出を懸けた一発勝負の戦いに臨む。

本記事では、VNL2026女子決勝ラウンドの日程、日本代表の試合予定を紹介する。

女子バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの日程は？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドは、中国・マカオで2026年7月22日(水)から7月26日(日)にかけて開催される。予選ラウンドを勝ち抜いた上位7チームと開催国の中国を加えた計8チームが、ノックアウト方式で優勝を争う。

女子日本代表は予選ラウンドを6位で通過し、準々決勝で予選3位のブラジル代表と対戦する。日本代表vsブラジル代表は、7月22日(水)20:30開始予定。勝利した場合は準決勝に進み、イタリアvsオランダの勝者と決勝進出を懸けて対戦する。

準決勝は7月25日(土)、3位決定戦と決勝は7月26日(日)に実施予定。日本が勝ち進めば、週末にかけてメダル獲得を懸けた大一番が続くことになる。

日程 ラウンド 開始時間 対戦カード 7月22日(水) 準々決勝 17:00 イタリア vs オランダ 7月22日(水) 準々決勝 20:30 ブラジル vs 日本 7月23日(木) 準々決勝 17:00 トルコ vs カナダ 7月23日(木) 準々決勝 20:30 アメリカ vs 中国 7月25日(土) 準決勝 17:00 準々決勝の勝者同士 7月25日(土) 準決勝 20:30 準々決勝の勝者同士

※日本が勝利した場合、イタリアvsオランダの勝者と対戦 7月26日(日) 3位決定戦 16:30 準決勝の敗者同士 7月26日(日) 決勝 20:30 準決勝の勝者同士

女子日本代表バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの日程は？

前述のとおり、女子日本代表は現在、中国・マカオで開催されているバレーボールネーションズリーグ(VNL)2026決勝ラウンドに臨んでいる。予選ラウンドを突破した日本は、上位進出を懸けてノックアウト方式の一発勝負に挑む。

日本の初戦は、7月22日(水)20:30開始予定の準々決勝ブラジル戦。世界ランキング上位の強豪を相手に、準決勝進出を懸けた大一番となる。

日本がブラジルに勝利した場合は、7月25日(土)の準決勝へ進出。さらに勝ち進めば、7月26日(日)に行われる決勝または3位決定戦に臨むことになる。

日程 ラウンド 開始時間 対戦カード・内容 7月22日(水) 準々決勝 20:30 日本 vs ブラジル 7月25日(土) 準決勝 未定 日本が準々決勝に勝利した場合に進出 7月26日(日) 3位決定戦／決勝 未定 準決勝の結果に応じて出場

バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの中継予定は？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドは、テレビ放送とインターネット配信で視聴できる。女子日本代表の決勝ラウンド日本戦は、地上波のTBS系列で生中継される予定だ。

準々決勝の日本代表vsブラジル代表は、2026年7月22日(水)20:30試合開始予定。TBS系列では20:10から番組がスタートし、解説を栗原恵氏、実況を熊崎風斗アナウンサー、アナウンサーを御手洗菜々氏が担当する。日本が準決勝、決勝へ勝ち進んだ場合も、追加の放送枠で中継される予定となっている。

ネット配信では、『U-NEXT』と『Volleyball TV(VBTV)』で視聴可能。『U-NEXT』は日本語実況・解説付きで、日本戦や決勝戦のライブ配信・見逃し配信に対応する。一方、『Volleyball TV(VBTV)』では大会全試合を視聴できるが、音声は英語実況が中心となる。

放送・配信 形態 対象試合 U-NEXT ネット配信 男女日本戦全試合

決勝戦 TBS系列 地上波 決勝ラウンドの日本戦 Volleyball TV(VBTV) ネット配信 大会全試合

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。