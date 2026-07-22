女子バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの日程は？日本代表の試合予定を紹介

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子は、いよいよ決勝ラウンドに突入する。予選ラウンドを勝ち抜いた強豪国が集結し、女子日本代表は上位進出を懸けた一発勝負の戦いに臨む。
本記事では、VNL2026女子決勝ラウンドの日程、日本代表の試合予定を紹介する。
女子バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの日程は？
バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドは、中国・マカオで2026年7月22日(水)から7月26日(日)にかけて開催される。予選ラウンドを勝ち抜いた上位7チームと開催国の中国を加えた計8チームが、ノックアウト方式で優勝を争う。
女子日本代表は予選ラウンドを6位で通過し、準々決勝で予選3位のブラジル代表と対戦する。日本代表vsブラジル代表は、7月22日(水)20:30開始予定。勝利した場合は準決勝に進み、イタリアvsオランダの勝者と決勝進出を懸けて対戦する。
準決勝は7月25日(土)、3位決定戦と決勝は7月26日(日)に実施予定。日本が勝ち進めば、週末にかけてメダル獲得を懸けた大一番が続くことになる。
|日程
|ラウンド
|開始時間
|対戦カード
|7月22日(水)
|準々決勝
|17:00
|イタリア vs オランダ
|7月22日(水)
|準々決勝
|20:30
|ブラジル vs 日本
|7月23日(木)
|準々決勝
|17:00
|トルコ vs カナダ
|7月23日(木)
|準々決勝
|20:30
|アメリカ vs 中国
|7月25日(土)
|準決勝
|17:00
|準々決勝の勝者同士
|7月25日(土)
|準決勝
|20:30
|準々決勝の勝者同士
※日本が勝利した場合、イタリアvsオランダの勝者と対戦
|7月26日(日)
|3位決定戦
|16:30
|準決勝の敗者同士
|7月26日(日)
|決勝
|20:30
|準決勝の勝者同士
女子日本代表バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの日程は？
前述のとおり、女子日本代表は現在、中国・マカオで開催されているバレーボールネーションズリーグ(VNL)2026決勝ラウンドに臨んでいる。予選ラウンドを突破した日本は、上位進出を懸けてノックアウト方式の一発勝負に挑む。
日本の初戦は、7月22日(水)20:30開始予定の準々決勝ブラジル戦。世界ランキング上位の強豪を相手に、準決勝進出を懸けた大一番となる。
日本がブラジルに勝利した場合は、7月25日(土)の準決勝へ進出。さらに勝ち進めば、7月26日(日)に行われる決勝または3位決定戦に臨むことになる。
|日程
|ラウンド
|開始時間
|対戦カード・内容
|7月22日(水)
|準々決勝
|20:30
|日本 vs ブラジル
|7月25日(土)
|準決勝
|未定
|日本が準々決勝に勝利した場合に進出
|7月26日(日)
|3位決定戦／決勝
|未定
|準決勝の結果に応じて出場
バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの中継予定は？
バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドは、テレビ放送とインターネット配信で視聴できる。女子日本代表の決勝ラウンド日本戦は、地上波のTBS系列で生中継される予定だ。
準々決勝の日本代表vsブラジル代表は、2026年7月22日(水)20:30試合開始予定。TBS系列では20:10から番組がスタートし、解説を栗原恵氏、実況を熊崎風斗アナウンサー、アナウンサーを御手洗菜々氏が担当する。日本が準決勝、決勝へ勝ち進んだ場合も、追加の放送枠で中継される予定となっている。
ネット配信では、『U-NEXT』と『Volleyball TV(VBTV)』で視聴可能。『U-NEXT』は日本語実況・解説付きで、日本戦や決勝戦のライブ配信・見逃し配信に対応する。一方、『Volleyball TV(VBTV)』では大会全試合を視聴できるが、音声は英語実況が中心となる。
|放送・配信
|形態
|対象試合
|U-NEXT
|ネット配信
|男女日本戦全試合
決勝戦
|TBS系列
|地上波
|決勝ラウンドの日本戦
|Volleyball TV(VBTV)
|ネット配信
|大会全試合
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。