バレーボールアジア選手権女子のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ









『バレーボール アジア選手権2026』女子大会は、2026年8月21日(金)から30日(日)にかけて中国・天津で開催される。

本記事では、バレーボール女子アジア選手権2026のテレビ放送予定、ネット配信予定を紹介する。

バレーボールアジア選手権女子の日程は？

バレーボール女子アジア選手権2026は、2026年8月21日(金)から30日(日)にかけて開催される。日本代表は予選ラウンドでPOOL Cに入り、香港、韓国、ベトナムと対戦する。

日本は8月21日(金)の香港戦で大会初戦を迎え、23日(日)に韓国、25日(火)にベトナムと激突。予選ラウンドを突破した場合は、27日(木)の準々決勝、29日(土)の準決勝へ進み、30日(日)に3位決定戦または決勝が行われる。

日程 ラウンド 対戦カード 2026年8月21日(金) 予選ラウンド 日本 vs 香港 2026年8月23日(日) 予選ラウンド 日本 vs 韓国 2026年8月25日(火) 予選ラウンド 日本 vs ベトナム 2026年8月27日(木) 準々決勝 未定 2026年8月29日(土) 準決勝 未定 2026年8月30日(日) 3位決定戦／決勝 未定

バレーボールアジア選手権女子の組み合わせは？

バレーボール女子アジア選手権2026の予選ラウンドには12チームが出場し、4チームずつ3つのプールに分かれて総当たり戦を行う。

日本代表はPOOL Cに入り、ベトナム、韓国、ホンコン・チャイナ(香港)と同組となった。POOL Aには開催国の中国、POOL Bにはタイなどが入り、それぞれ決勝トーナメント進出を争う。

予選ラウンドの組み合わせは以下の通り。

プール 出場チーム POOL A 中国

チャイニーズタイペイ

イラン

イラク POOL B タイ

カザフスタン

インドネシア

オーストラリア POOL C 日本

ベトナム

韓国

ホンコン・チャイナ(香港)

バレーボールアジア選手権女子のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボール女子アジア選手権2026の日本代表戦は、地上波のフジテレビ系列で生中継される。予選ラウンド3試合に加え、日本が決勝トーナメントへ進出した場合は、準々決勝以降の試合もゴールデン帯を中心に放送される予定となっている。

テレビ以外では、『FODプレミアム』やTVerでも日本代表戦を視聴可能。TVerでは日本戦の全試合を無料ライブ配信する予定のため、スマートフォンやPCから追加料金なしでチェックできる。

CSでは『フジテレビONE/TWO/NEXT』が男女日本代表戦を中継。また、『Volleyball TV』では日本戦を含む大会全試合がライブ配信されるが、音声は英語のみとなる。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

サービス 視聴方法 中継予定 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット配信 女子日本代表戦を配信 フジテレビ系列 地上波 女子日本代表戦を生中継

(予選3試合・決勝トーナメント) フジテレビONE/TWO/NEXT CS放送 女子日本代表戦を中継 TVer ネット配信 日本代表戦全試合を無料ライブ配信 FODプレミアム ネット配信 女子日本代表戦を配信 Volleyball TV ネット配信 大会全試合をライブ配信

(※英語音声のみ)

女子日本代表のおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、日本戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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