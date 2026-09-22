FIFAランク6位、3位の強豪と連戦へ！なでしこジャパンが10月の欧州遠征招集メンバー発表

日本サッカー協会（JFA）は22日、10月の親善試合に挑むなでしこジャパン（女子日本代表）メンバーを発表した。





10月の代表活動ではヨーロッパ遠征を行うなでしこジャパン。そして10月9日にはフランス代表、13日にはドイツ代表と対戦する。それぞれFIFAランキング6位、3位と世界屈指の強豪との一戦へ向け、22日には招集メンバー23名を発表した。





今回の招集では、長谷川唯や山下杏也加、長野風花といったFA女子スーパーリーグで活躍する選手のほか、バイエルン・ミュンヘンで輝きを放つ谷川萌々子など、主力組が順当に選出。一方で、今夏からブレーメンでプレーする島田芽依が初招集を果たしている。





■なでしこジャパン10月の招集メンバー

▽GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 松本真未子（マインツ／ドイツ）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▽DF

2 石川璃音（エヴァートン／イングランド）

4 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

13 北川ひかる（エヴェートン／イングランド）

16 山本柚月（デンバー・サミットFC／アメリカ）

21 白垣うの（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

▽MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

20 三浦成美（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

22 千葉玲海菜（ユヴェントス／イタリア）

▽FW

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

24 島田芽依（ブレーメン／ドイツ）