FIFAランク6位、3位の強豪と連戦へ！なでしこジャパンが10月の欧州遠征招集メンバー発表

日本サッカー協会（JFA）は22日、10月の親善試合に挑むなでしこジャパン（女子日本代表）メンバーを発表した。
10月の代表活動ではヨーロッパ遠征を行うなでしこジャパン。そして10月9日にはフランス代表、13日にはドイツ代表と対戦する。それぞれFIFAランキング6位、3位と世界屈指の強豪との一戦へ向け、22日には招集メンバー23名を発表した。
今回の招集では、長谷川唯や山下杏也加、長野風花といったFA女子スーパーリーグで活躍する選手のほか、バイエルン・ミュンヘンで輝きを放つ谷川萌々子など、主力組が順当に選出。一方で、今夏からブレーメンでプレーする島田芽依が初招集を果たしている。
■なでしこジャパン10月の招集メンバー
▽GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 松本真未子（マインツ／ドイツ）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▽DF
2 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
4 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
13 北川ひかる（エヴェートン／イングランド）
16 山本柚月（デンバー・サミットFC／アメリカ）
21 白垣うの（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
▽MF
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
20 三浦成美（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
22 千葉玲海菜（ユヴェントス／イタリア）
▽FW
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
24 島田芽依（ブレーメン／ドイツ）