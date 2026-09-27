陸上女子100mハードル決勝は何時から？時間・日程・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、注目種目の一つとなるハードル競走が行われる。

本記事では、アジア大会陸上女子100mハードル決勝の日程・開始時間、日本代表エントリー選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア競技大会・陸上女子100mハードル決勝はいつ？試合日程・スタート時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上女子100mは、パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)で行われる。

男女ともに9月26日(土)に予選、27日(日)に決勝を実施。20:23にスタート予定となっている。

種目 ラウンド 日程 開始時間 女子100mハードル 決勝 9月27日(日) 20:23～

アジア競技大会・陸上女子100mハードルの日本代表エントリー選手は？

女子ハードルには2人がエントリー。中島ひとみと福部真子が44年ぶりの金メダルを目指す。

種目 選手 所属 女子100mハードル 中島ひとみ 長谷川体育施設 女子100mハードル 福部真子 日本建設工業

アジア競技大会・陸上女子100mハードルのテレビ放送・ネット配信予定は？

女子ハードル決勝でTBS系列で地上波生中継が予定されている。

TVerでもTBS地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでもライブ配信予定で、見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 日程・開始時間 100mHの放送・配信内容 U-NEXT 9月27日(日)18:15～ ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 9月27日(日)18:30～23:24 女子ハードル決勝を生中継予定 TVer TBS放送時間に準拠 無料リアルタイム配信予定

アジア競技大会・陸上女子100mハードルのおすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されるほか、ネット『TVer』と『U-NEXT』でも配信される。

『U-NEXT』では20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信はU-NEXTの独占ライブとなる。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能となる。

サービス 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 〇

[20競技以上をライブ配信] 地上波TBS系列 〇 TVer

(TBS同時配信) 〇

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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【大会日程・視聴方法】

【陸上】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。