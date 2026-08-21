バレーボール女子アジア選手権2026はTVerで無料配信はある？日本代表戦の配信予定まとめ

女子バレーボール日本代表がアジアの頂点を目指す「バレーボール女子アジア選手権2026」。予選ラウンドの香港戦、韓国戦、ベトナム戦に注目が集まる。

本記事では、バレーボール女子アジア選手権2026のTVer配信予定を紹介する。

バレーボールアジア選手権女子のTVer無料配信はある？

バレーボール女子アジア選手権2026の日本代表戦は、TVerで全試合無料ライブ配信される予定だ。配信は「スペシャルライブ」として実施され、スマートフォンやタブレット、PCに加え、対応するテレビアプリからも視聴できる。

TVerではライブ配信だけでなく、無料ログインを行うことで追っかけ再生にも対応。試合途中から視聴を始めた場合でも、巻き戻して見たい場面から再生できる。また、ライブ配信終了後にはフルマッチやハイライトの見逃し配信も予定されている。

さらに、地上波中継終了後には、選手インタビューや試合解説などのTVer限定コンテンツも配信予定。女子予選ラウンドでは、8月21日(金)の香港戦、23日(日)の韓国戦、25日(火)のベトナム戦がいずれも19:00頃から配信される。

項目 内容 ライブ配信 日本代表戦を全試合無料配信 追っかけ再生 対応

(無料ログインが必要) 見逃し配信 フルマッチ・ハイライトを配信予定 限定コンテンツ 選手インタビュー・試合解説など 視聴料金 無料

バレーボールアジア選手権女子の中継予定は？

バレーボール女子アジア選手権2026は、テレビ放送とインターネット配信の両方で日本代表戦を視聴できる。地上波ではフジテレビ系列が日本戦を生中継し、予選ラウンド3試合に加えて、日本が進出した場合の決勝トーナメントも放送対象となる予定だ。

CSでは『フジテレビONE/TWO/NEXT』、ネットではFODプレミアムが日本代表戦をカバーする。TVerでも日本戦の全試合が無料ライブ配信されるため、料金をかけずにスマートフォンやPCから観戦することも可能となっている。

さらに、『Volleyball TV』では日本戦だけでなく大会全試合をライブ配信。なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

バレー女子アジア選手権2026の試合日程・組み合わせは？

2026年8月21日(金)に開幕する『アジア女子バレーボール選手権大会 天津2026』では、女子日本代表が予選ラウンドPOOL Cから大会をスタートする。

日本は香港、韓国、ベトナムと同組。3試合の結果をもとに、その後の決勝トーナメント進出を争うことになる。

8月21日(金)：日本 vs 香港

8月23日(日)：日本 vs 韓国

8月25日(火)：日本 vs ベトナム

今大会では、開催国の中国がPOOL A、前回優勝国のタイがPOOL Bに入った。日本が入るPOOL Cを含め、各グループで予選ラウンドが行われる。

女子日本代表の予選ラウンド日程は以下の通り。

日程 ステージ 対戦カード 開催地 2026年8月21日(金) 予選 POOL C 日本 vs 香港 中国・天津 2026年8月23日(日) 予選 POOL C 日本 vs 韓国 中国・天津 2026年8月25日(火) 予選 POOL C 日本 vs ベトナム 中国・天津

予選ラウンドの組み合わせは以下の通り。

POOL A POOL B POOL C 中国(開催国) タイ(前回優勝国) 日本 チャイニーズタイペイ カザフスタン ベトナム イラン インドネシア 韓国 イラク オーストラリア ホンコンチャイナ

女子日本代表のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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