バレーアジア選手権2026のテレビ放送予定は？BS・CS中継はある？日本代表戦の視聴方法まとめ









『バレーボール アジア選手権2026』女子大会は、2026年8月21日(金)から30日(日)にかけて中国・天津で開催される。日本代表は予選ラウンドで香港、韓国、ベトナムと対戦し、アジアの頂点を目指す。

本記事では、バレーボール女子アジア選手権2026の地上波テレビ放送、BS・CS中継予定について紹介する。

バレーボールアジア選手権の地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？

バレーボールアジア選手権2026は、地上波テレビとCS放送で日本代表戦を視聴できる。地上波ではフジテレビ系列が日本戦を独占生中継し、女子大会では予選ラウンド3試合に加え、日本が勝ち進んだ場合の決勝トーナメントも放送される予定だ。

CSでは『フジテレビONE/TWO/NEXT』が男女日本代表戦を中継。女子予選ラウンドは、8月21日(金)の香港戦、23日(日)の韓国戦、25日(火)のベトナム戦が生放送される。

一方、BS放送については現時点で中継予定は案内されていない。そのため、テレビで女子日本代表戦を視聴する場合は、地上波のフジテレビ系列またはCSのフジテレビONE/TWO/NEXTが主な選択肢となる。

ネット配信は『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

放送形態 チャンネル 中継予定 地上波 フジテレビ系列 女子日本代表戦を独占生中継

(予選3試合・決勝トーナメント) BS － 現時点で放送予定なし CS フジテレビONE/TWO/NEXT 女子日本代表戦を放送 ネット FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] 女子日本代表戦を配信 ネット Volleyball TV

(英語音声) 大会全試合を配信

バレー女子アジア選手権2026の試合日程は？

『アジア女子バレーボール選手権大会 天津2026』は、2026年8月21日(金)から30日(日)まで中国・天津で開催される。

日本代表は予選ラウンドでPOOL Cに入り、香港、韓国、ベトナムと同組。8月21日(金)の香港戦を皮切りに、23日(日)に韓国、25日(火)にベトナムと対戦する。

各プールは4チームで構成され、日本が入るPOOL Cのほか、開催国の中国はPOOL A、前回王者のタイはPOOL Bに振り分けられている。予選ラウンド終了後は、その結果をもとに決勝トーナメントの組み合わせが決まる。

女子日本代表の予選ラウンドのスケジュールは以下の通り。

日程 ステージ 対戦カード 会場 2026年8月21日(金) 予選 POOL C 日本 vs 香港 中国・天津 2026年8月23日(日) 予選 POOL C 日本 vs 韓国 中国・天津 2026年8月25日(火) 予選 POOL C 日本 vs ベトナム 中国・天津

予選ラウンドのグループ分けは以下の通り。

POOL A POOL B POOL C 中国(開催国) タイ(前回優勝国) 日本 チャイニーズタイペイ カザフスタン ベトナム イラン インドネシア 韓国 イラク オーストラリア ホンコンチャイナ

バレー女子アジア選手権2026の招集メンバーは？

2026年8月21日(金)から中国・天津で開催されるバレーボール女子アジア選手権2026に向けて、女子日本代表の招集メンバー28名が選出されている。

2026年度の登録メンバー37名から選ばれ、今大会では石川真佑が主将を務める。ポジション別では、セッター6名、アウトサイドヒッター11名、ミドルブロッカー6名、リベロ5名という構成となった。

石川をはじめ、関菜々巳、佐藤淑乃、小島満菜美ら海外クラブでプレーする選手も多くメンバー入り。日本はこの28名でアジアの頂点を目指す。

【セッター(S)】#6 関菜々巳(27歳／UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／171cm)

【セッター(S)】#7 栄絵里香(35歳／SAGA久光スプリングス／168cm)

【セッター(S)】#10 中川つかさ(26歳／NECレッドロケッツ川崎／159cm)

【セッター(S)】#14 塩出仁美(26歳／大阪マーヴェラス／174cm)

【セッター(S)】#24 花岡千聡(20歳／東レアローズ滋賀／174cm)

【セッター(S)】#31 松井珠己(28歳／PFUブルーキャッツ石川かほく／170cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#1 和田由紀子(24歳／UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／175cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#4 石川真佑(26歳／エジザジュバシュ／174cm) ※主将

【アウトサイドヒッター(OH)】#5 佐藤淑乃(24歳／ヴェロ・バレー・ミラノ／178cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#11 山田二千華(26歳／NECレッドロケッツ川崎／184cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#16 鴫原ひなた(25歳／アリーザ愛知／175cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#17 川添美優(24歳／PFUブルーキャッツ石川かほく／170cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#18 宮部愛芽世(24歳／ルヴァロワ・パリ・サン＝クルー／174cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#21 廣田あい(22歳／NECレッドロケッツ川崎／176cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#22 北窓絢音(22歳／SAGA久光スプリングス／183cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#26 秋本美空(20歳／UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／185cm)

【アウトサイドヒッター(OH)】#30 志摩美古都(27歳／群馬グリーンウイングス／175cm)

【ミドルブロッカー(MB)】#2 荒木彩花(24歳／SAGA久光スプリングス／185cm)

【ミドルブロッカー(MB)】#3 島村春世(34歳／群馬グリーンウイングス／182cm)

【ミドルブロッカー(MB)】#13 山口真季(27歳／KUROBEアクアフェアリーズ富山／176cm)

【ミドルブロッカー(MB)】#15 宮部藍梨(28歳／ミネソタ／181cm)

【ミドルブロッカー(MB)】#23 井上未唯奈(20歳／SAGA久光スプリングス／180cm)

【ミドルブロッカー(MB)】#29 甲萌香(28歳／NECレッドロケッツ川崎／182cm)

【リベロ(L)】#8 小島満菜美(31歳／LOVBソルトレークバレーボール／158cm)

【リベロ(L)】#9 岩澤実育(26歳／LOVBマイアミバレーボール／163cm)

【リベロ(L)】#12 福留慧美(28歳／ヴィクトリーナ姫路／162cm)

【リベロ(L)】#19 西崎愛菜(24歳／大阪マーヴェラス／158cm)

【リベロ(L)】#32 西村弥菜美(26歳／SAGA久光スプリングス／168cm)

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法は？





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前述の通り、日本戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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