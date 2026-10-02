大谷翔平はMLBポストシーズンに出場する？二刀流は可能？ドジャースでの起用法

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ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が、2026年のMLBポストシーズンに臨む。

本記事では、大谷翔平の2026年MLBポストシーズン出場見通しをはじめ、二刀流の可能性、ドジャースの試合日程を紹介する。

大谷翔平は2026年MLBポストシーズンに出場する？

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、2026年のMLBポストシーズンに出場する見通しとなっている。

大谷は右上腕の炎症により9月8日付で15日間の負傷者リスト(IL)に入っていたが、9月23日(現地時間)に戦列へ復帰。復帰後も指名打者(DH)として出場を続けている。

デーブ・ロバーツ監督も「一番大事なのは健康な状態でプレーできたこと。いい状態で迎えられる」と語っており、ポストシーズンでも打者として主力出場する見通しだ。

大谷翔平はポストシーズンで二刀流出場する？

大谷の2026年シーズンにおける投手登板はすでに終了しているため、ポストシーズンでは指名打者(DH)に専念する予定となっている。

そのため、10月のポストシーズンで投手として登板する予定はなく、打者としてドジャース打線を牽引することになる。

ドジャースに所属する日本人選手

2026年のドジャースには、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人選手3名が所属している。

選手 ポジション 大谷翔平 指名打者(DH) 山本由伸 投手 佐々木朗希 投手

ドジャースのMLBポストシーズン試合日程

ドジャースはナショナル・リーグ西地区で優勝し、第2シードを獲得したため、ワイルドカードシリーズが免除される。

ポストシーズンはナ・リーグ地区シリーズ(NLDS)から登場し、ブレーブスvsフィリーズのワイルドカードシリーズ勝者と対戦する。

ナ・リーグ地区シリーズ(NLDS)

試合 日程(日本時間) 開催 第1戦 2026年10月4日(日) ホーム 第2戦 2026年10月5日(月) ホーム 第3戦 2026年10月7日(水) アウェー 第4戦 ※必要な場合 2026年10月8日(木) アウェー 第5戦 ※必要な場合 2026年10月10日(土) ホーム

ドジャースが地区シリーズを突破した場合の日程

ドジャースが地区シリーズを勝ち抜いた場合は、ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)へ進出する。

NLCSは7戦4勝制で、日本時間10月12日(月)から10月20日(火)まで開催予定となっている。

さらにNLCSを突破した場合はワールドシリーズへ進出。ワールドシリーズは日本時間10月24日(土)に開幕し、最長で11月1日(日)まで行われる予定だ。

ラウンド 日程(日本時間) 方式 ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS) 2026年10月12日(月)～10月20日(火) 7戦4勝制 ワールドシリーズ(WS) 2026年10月24日(土)～11月1日(日) 7戦4勝制

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信 【ワイルドカードシリーズ】

9/30(水)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ

10/1(木)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ

10/2(金)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ 【ディビジョンシリーズ】

未発表 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

未発表 【ワールドシリーズ】

全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【アストロズ vs ホワイトソックス】

9/30(水)5:50 第1戦

10/1(木)5:50 第2戦

10/2(金)5:50 第3戦 【パドレス vs カブス】

9/30(水)10:50 第1戦

10/1(木)10:50 第2戦

10/2(金)10:50 第3戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 9/30(水)10:50 カブスvsパドレス NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/1(木)10:59 カブスvsパドレス NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 9/30(水)10:50 カブスvsパドレス

※各チャンネルの中継対象試合は各ラウンド対戦カード決定後に発表。

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