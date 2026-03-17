ロス五輪2028で大谷翔平らメジャー組は出場する？MLB選手の出場可否と参加条件

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピック(LA2028)では、追加競技として野球・ソフトボールが実施されることが決まっている。東京2020以来となる五輪での野球復活ということもあり、日本代表「侍ジャパン」の戦いだけでなく、メジャーリーグ(MLB)のスター選手出場の有無に注目が集まっている。

本記事では、ロサンゼルス五輪でのメジャーリーガーの出場有無ついて紹介する。

ロス五輪の開催日程はいつ？

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2028年の夏季オリンピックはアメリカ・ロサンゼルスで開催される予定で、開会式は2028年7月14日、閉会式は7月30日に実施される見込みとなっている。世界各国のトップアスリートが集まり、約2週間にわたって各競技でメダル争いが行われる。

大会は開会式当日から始まるわけではなく、複数の競技が事前にスタートするスケジュールとなっている。ハンドボールやホッケー、バスケットボールなど一部の種目は7月12日から競技が行われ、大会序盤から本格的な戦いが展開される予定だ。

ロサンゼルス五輪の主な開催日程

開会式：2028年7月14日

閉会式：2028年7月30日

ロス五輪で大谷翔平らメジャーリーガーは出場する？

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピック(LA2028)では野球競技の復活が決まっており、大谷翔平をはじめとするメジャーリーガーが出場するのかにも大きな注目が集まっている。ただし、現時点ではMLB選手の五輪参加は正式決定には至っておらず、最終的な可否は今後の調整に委ねられている状況だ。

一方で、MLB側はこれまでになく前向きな姿勢を示している。コミッショナーのロブ・マンフレッドは、アメリカ本土で開催されるロス五輪を「野球を世界に広げる絶好の機会」と位置付けており、メジャーリーガーの参加についても楽観的な見方を示している。実際に、MLB選手が出場しやすくなるよう野球競技の日程は当初案から前倒しされ、オールスター期間前後のシーズン中断を拡大する案も検討されている。

また、世界野球ソフトボール連盟(WBSC)のリカルド・フラッカリ会長は、メジャーリーグ側からトップ選手の参加を保証する文書を受け取ったことを明かしており、選手会も前向きな姿勢を示しているとされる。大谷翔平自身も五輪への出場意欲を示していると報じられており、実現すれば大谷や山本由伸、村上宗隆らを中心とした強力な侍ジャパンが編成される可能性もある。

ただし、課題も残されている。MLB選手の派遣には選手会(MLBPA)との正式合意が必要となるほか、超高額契約を結ぶスター選手が大会中に負傷した場合の保険問題も大きなハードルとされている。さらにスポンサー契約や商業権の調整なども必要となるため、最終的な結論は今後の交渉の行方に左右される見通しだ。

ロス五輪の野球競技スケジュールは？

2028年ロサンゼルスオリンピック(LA2028)では、追加競技として野球が実施される予定で、競技期間は2028年7月13日から7月19日までの約1週間となる見込みだ。メジャーリーグ(MLB)選手の参加を考慮し、当初計画よりも前倒しされた日程が組まれており、開会式前日の7月13日に大会がスタートする形となっている。

大会には6チームが出場予定で、まずはグループステージで順位を争い、その後ノックアウト方式のトーナメントへ進む。予選ラウンドは7月13日、15日、16日の3日間に実施され、各日2試合(現地時間11:00、19:00)が予定されている。

その後、7月17日に準々決勝、7月18日に準決勝が行われ、大会最終日の7月19日にメダル争いが決着する。3位決定戦は現地時間11:00、決勝戦は19:00に開催予定で、日本時間では7月20日午前11時に決勝が行われる見込みとなっている。試合会場はロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムが使用される予定だ。なお、同じく復活するソフトボール競技はロサンゼルスではなくオクラホマシティで開催される。

ラウンド 開催日 試合時間など 予選ラウンド 2028年7月13日・15日・16日 1日2試合(現地11:00 / 19:00) 準々決勝 2028年7月17日 ノックアウト方式 準決勝 2028年7月18日 決勝進出決定 3位決定戦 2028年7月19日 11:00 現地時間 決勝戦 2028年7月19日 19:00 日本時間7月20日11:00

WBC2026はNetflixで全試合配信

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本国内における映像配信権を動画配信サービス「Netflix」が取得している。大会は1次ラウンドから準決勝、決勝まで含めてすべてNetflixで配信される予定だ。

このため、日本国内では地上波の民放各局やNHK、BS・CSでのテレビ中継は予定されていない。また、民放が提供する見逃し配信サービスTVerでもライブ配信は行われない見込みとなっている。試合映像をリアルタイムで視聴する場合はNetflixを利用する必要がある。

WBC2026 放送・配信情報

Netflix：○（ライブ配信）

地上波テレビ：×（放送予定なし）

NHK：×（放送予定なし）

TVer：×（配信予定なし）

ニッポン放送：○（ラジオ中継）

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WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

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