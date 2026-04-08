2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)も、準々決勝からの佳境に突入している。
本記事では、CL準々決勝以降の中継局、おすすめ視聴方法を紹介する。
UEFAチャンピオンズリーグはどこで見られる？
2025-26シーズンのCLも準々決勝、準決勝、決勝を残すところとなった。それらの試合は、いずれも『WOWOW』が独占生放送・ライブ配信を行う。
その他、ネット『Leminoプレミアム』でも厳選試合がディレイ配信されるが、生中継を行うのは『WOWOW』のみとなっている。
準々決勝以降のCL中継予定は以下の通り。
|ラウンド
|試合日時
|対戦カード
|テレビ中継
|ネットライブ配信
|準々決勝
第1戦
|4/8(水)
4:00
|レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘン
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|スポルティングCP vs アーセナル
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|4/9(木)
4:00
|バルセロナ vs アトレティコ・マドリー
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|パリ・サンジェルマン vs リヴァプール
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|準々決勝
第2戦
|4/15(水)
4:00
|リヴァプール vs パリ・サンジェルマン
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|アトレティコ・マドリー vs バルセロナ
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|4/16(木)
4:00
|バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリー
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|アーセナル vs スポルティングCP
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|準決勝
第1戦
|4/29(水・祝)
4:00
|-
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|4/30(木)
4:00
|-
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|準決勝
第2戦
|5/6(水・祝)
4:00
|-
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|5/7(木)
4:00
|-
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|決勝
|5/31(日)
1:00
|-
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
※すべて日本時間。
UEFAチャンピオンズリーグの録画中継は？
CLの録画中継は『WOWOWオンデマンド』の見逃し配信で視聴可能。その他、『Leminoプレミアム』でも厳選試合が試合当日の24時以降に配信開始となる。
CL準々決勝以降の『Leminoプレミアム』録画中継予定は以下の通り。具体的な対象試合は後日発表となる。
Leminoプレミアム配信情報
- 準々決勝：2試合
- 準決勝：2試合
- 決勝：決勝
※全試合、試合当日の24時以降配信開始。
UEFAチャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。
『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■放送経由(テレビ)の登録方法
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。
※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。