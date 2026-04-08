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UEFA Champions League Trophy(C)Getty Images
チャンピオンズリーグ準々決勝はWOWOWオンデマンドで全試合ライブ配信！
Tsutomu Maeda

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)はどこで見られる？ベスト8・準決勝・決勝のおすすめ視聴方法

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー
バルセロナ
リヴァプール
アーセナル
パリ・サンジェルマン
バイエルン
スポルティングCP
アトレティコ・マドリー
スポルティングCP 対 アーセナル
レアル・マドリー 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝・準決勝・決勝はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信局、おすすめの視聴方法を紹介。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)も、準々決勝からの佳境に突入している。

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本記事では、CL準々決勝以降の中継局、おすすめ視聴方法を紹介する。

UEFAチャンピオンズリーグはどこで見られる？

2025-26シーズンのCLも準々決勝、準決勝、決勝を残すところとなった。それらの試合は、いずれも『WOWOW』が独占生放送・ライブ配信を行う。

その他、ネット『Leminoプレミアム』でも厳選試合がディレイ配信されるが、生中継を行うのは『WOWOW』のみとなっている。

準々決勝以降のCL中継予定は以下の通り。

ラウンド試合日時対戦カードテレビ中継ネットライブ配信
準々決勝
第1戦		4/8(水)
4:00		レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘンWOWOWプライムWOWOWオンデマンド
スポルティングCP vs アーセナルWOWOWライブWOWOWオンデマンド
4/9(木)
4:00		バルセロナ vs アトレティコ・マドリーWOWOWライブWOWOWオンデマンド
パリ・サンジェルマン vs リヴァプールWOWOWプライムWOWOWオンデマンド
準々決勝
第2戦		4/15(水)
4:00		リヴァプール vs パリ・サンジェルマンWOWOWプライムWOWOWオンデマンド
アトレティコ・マドリー vs バルセロナWOWOWライブWOWOWオンデマンド
4/16(木)
4:00		バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリーWOWOWプライムWOWOWオンデマンド
アーセナル vs スポルティングCPWOWOWライブWOWOWオンデマンド
準決勝
第1戦		4/29(水・祝)
4:00		-WOWOWプライムWOWOWオンデマンド
4/30(木)
4:00		-WOWOWライブWOWOWオンデマンド
準決勝
第2戦		5/6(水・祝)
4:00		-WOWOWライブWOWOWオンデマンド
5/7(木)
4:00		-WOWOWライブWOWOWオンデマンド
決勝5/31(日)
1:00		-WOWOWプライムWOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

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UEFAチャンピオンズリーグの録画中継は？

CLの録画中継は『WOWOWオンデマンド』の見逃し配信で視聴可能。その他、『Leminoプレミアム』でも厳選試合が試合当日の24時以降に配信開始となる。

CL準々決勝以降の『Leminoプレミアム』録画中継予定は以下の通り。具体的な対象試合は後日発表となる。

Leminoプレミアム配信情報

  • 準々決勝：2試合
  • 準決勝：2試合
  • 決勝：決勝

※全試合、試合当日の24時以降配信開始。

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UEFAチャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。

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