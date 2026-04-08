2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)も、準々決勝からの佳境に突入している。

本記事では、CL準々決勝以降の中継局、おすすめ視聴方法を紹介する。

UEFAチャンピオンズリーグはどこで見られる？

2025-26シーズンのCLも準々決勝、準決勝、決勝を残すところとなった。それらの試合は、いずれも『WOWOW』が独占生放送・ライブ配信を行う。

その他、ネット『Leminoプレミアム』でも厳選試合がディレイ配信されるが、生中継を行うのは『WOWOW』のみとなっている。

準々決勝以降のCL中継予定は以下の通り。

ラウンド 試合日時 対戦カード テレビ中継 ネットライブ配信 準々決勝

第1戦 4/8(水)

4:00 レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘン WOWOWプライム WOWOWオンデマンド スポルティングCP vs アーセナル WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 4/9(木)

4:00 バルセロナ vs アトレティコ・マドリー WOWOWライブ WOWOWオンデマンド パリ・サンジェルマン vs リヴァプール WOWOWプライム WOWOWオンデマンド 準々決勝

第2戦 4/15(水)

4:00 リヴァプール vs パリ・サンジェルマン WOWOWプライム WOWOWオンデマンド アトレティコ・マドリー vs バルセロナ WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 4/16(木)

4:00 バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリー WOWOWプライム WOWOWオンデマンド アーセナル vs スポルティングCP WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 準決勝

第1戦 4/29(水・祝)

4:00 - WOWOWプライム WOWOWオンデマンド 4/30(木)

4:00 - WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 準決勝

第2戦 5/6(水・祝)

4:00 - WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 5/7(木)

4:00 - WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 決勝 5/31(日)

1:00 - WOWOWプライム WOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

UEFAチャンピオンズリーグの録画中継は？

CLの録画中継は『WOWOWオンデマンド』の見逃し配信で視聴可能。その他、『Leminoプレミアム』でも厳選試合が試合当日の24時以降に配信開始となる。

CL準々決勝以降の『Leminoプレミアム』録画中継予定は以下の通り。具体的な対象試合は後日発表となる。

Leminoプレミアム配信情報

準々決勝：2試合

準決勝：2試合

決勝：決勝

※全試合、試合当日の24時以降配信開始。

UEFAチャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。