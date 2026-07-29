プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026の第2戦が、7月29日(水)に開催される。

本記事では、プロ野球オールスター2026第2戦の先発投手やスタメン発表時刻を紹介する。

プロ野球オールスター2026 第2戦の日程・参加選手

プロ野球オールスター2026の第2戦は、7月29日(水)18:30から富山市民球場で開催。その前の17:30～18:00にはホームランダービーも行われる。

また、オールスターにはセ・パ各リーグ31名の計62名が選出。監督・コーチ、選手一覧は以下の通り。

リーグ ポジション 選出方法 選手名(球団) セ・リーグ 監督 - 藤川球児(阪神) セ・リーグ コーチ - 相川亮二(DeNA)

橋上秀樹(巨人) セ・リーグ 先発投手 ファン投票 山野太一(ヤクルト) セ・リーグ 先発投手 選手間投票 髙橋遥人(阪神) セ・リーグ 中継投手 ファン投票 大勢(巨人) セ・リーグ 抑え投手 ファン投票 J.キハダ(ヤクルト) セ・リーグ 投手 監督選抜 R.ドリス(阪神)

東克樹(DeNA)

S.レイノルズ(DeNA)

田中瑛斗(巨人)

井上温大(巨人)

大野雄大(中日)

松山晋也(中日)

岡本駿(広島)

テイラー・ハーン(広島)

清水昇(ヤクルト)

星知弥(ヤクルト) セ・リーグ 捕手 ファン投票 古賀優大(ヤクルト) セ・リーグ 捕手 選手間投票 坂本誠志郎(阪神) セ・リーグ 捕手 監督選抜 大城卓三(巨人)

坂倉将吾(広島) セ・リーグ 一塁手 ファン投票・選手間投票 大山悠輔(阪神) セ・リーグ 二塁手 ファン投票・選手間投票 中野拓夢(阪神) セ・リーグ 三塁手 ファン投票・選手間投票 佐藤輝明(阪神) セ・リーグ 遊撃手 ファン投票 村松開人(中日) セ・リーグ 遊撃手 選手間投票 長岡秀樹(ヤクルト) セ・リーグ 内野手 監督選抜 牧秀悟(DeNA)

浦田俊輔(巨人) セ・リーグ 内野手 プラスワン投票 坂本勇人(巨人) セ・リーグ 外野手 ファン投票・選手間投票 森下翔太(阪神)

細川成也(中日) セ・リーグ 外野手 ファン投票 増田珠(ヤクルト) セ・リーグ 外野手 選手間投票 T.キャベッジ(巨人) パ・リーグ 監督 - 小久保裕紀(ソフトバンク) パ・リーグ コーチ - 新庄剛志(日本ハム)

岸田護(オリックス) パ・リーグ 先発投手 ファン投票・選手間投票 伊藤大海(日本ハム) パ・リーグ 中継投手 ファン投票 鈴木昭汰(ロッテ) パ・リーグ 抑え投手 ファン投票 A.マチャド(オリックス) パ・リーグ 投手 監督選抜 大津亮介(ソフトバンク)

R.オスナ(ソフトバンク)

北山亘基(日本ハム)

A.エスピノーザ(オリックス)

椋木蓮(オリックス)

藤平尚真(楽天)

髙橋光成(西武)

岩城颯空(西武)

平良海馬(西武)

横山陸人(ロッテ) パ・リーグ 捕手 ファン投票 田宮裕涼(日本ハム) パ・リーグ 捕手 選手間投票 若月健矢(オリックス) パ・リーグ 一塁手 ファン投票 清宮幸太郎(日本ハム) パ・リーグ 一塁手 選手間投票 T.ネビン(西武) パ・リーグ 二塁手 ファン投票 小川龍成(ロッテ) パ・リーグ 二塁手 選手間投票 滝澤夏央(西武) パ・リーグ 三塁手 ファン投票・選手間投票 栗原陵矢(ソフトバンク) パ・リーグ 遊撃手 ファン投票 水野達稀(日本ハム) パ・リーグ 遊撃手 選手間投票 村林一輝(楽天) パ・リーグ 内野手 監督選抜 太田椋(オリックス) パ・リーグ 外野手 ファン投票・選手間投票 万波中正(日本ハム)

周東佑京(ソフトバンク) パ・リーグ 外野手 ファン投票 西川史礁(ロッテ) パ・リーグ 外野手 選手間投票 近藤健介(ソフトバンク) パ・リーグ 外野手 監督選抜 西川龍馬(オリックス)

辰己涼介(楽天) パ・リーグ 外野手 プラスワン投票 柳田悠岐(ソフトバンク) パ・リーグ 指名打者 ファン投票・選手間投票 F.レイエス(日本ハム)

プロ野球オールスター2026 第2戦の先発投手は誰？

プロ野球オールスター2026の第2戦では、パ・リーグはアンダーソン・エスピノーザ(オリックス)、セ・リーグは髙橋遥人(阪神タイガース)の先発起用を予告している。

A・エスピノーザはナックルカーブを武器とし、今季もここまで15先発で9勝を記録。防御率2.32、奪三振率7.89で、完封も1試合で達成している。一方の髙橋遥人はストレートを主軸にツーシームやスライダーを織り交ぜる左腕で、今季15先発で11勝、うち4試合で完封。防御率は1.70、奪三振率は8.65と好調ぶりを見せている。

オールスター2026第2戦 先発投手

パシフィック・リーグ：アンダーソン・エスピノーザ（オリックス）

セントラル・リーグ：髙橋遥人（阪神タイガース）

プロ野球オールスター2026 第2戦のスタメン発表は何時ごろ？

第2戦のスタメン発表時刻は明記されていないが、第1戦が7月28日(火)に開催されており、その試合ではプレイボール約1時間前に発表されていた。

同様のスケジュールとなるのであれば、第2戦のスタメンは7月29日(水)の17:30ごろに発表される可能性が高い。ただし、当日の各イベントの進行状況によってスタメン発表時刻は前後する可能性がある。

プロ野球オールスター2026 第2戦の中継予定

プロ野球オールスター2026は、ネット『ABEMA』と『テレビ朝日』の地上波・BS/CS衛星放送で生中継を予定。『ABEMA』はホームランダービーが行われる17:30から試合終了まで無料ライブ配信を行う。

『テレビ朝日』は各チャンネルによって中継されるイベントが異なっているが、衛星放送『CSテレ朝チャンネル2』では『ABEMA』同様にホームランダービーから試合終了まで生中継。地上波『テレビ朝日』と衛星放送『BS朝日』はリレー放送となり、ホームランダービーは『BS朝日』、試合開始から途中までは『テレビ朝日』、試合途中から終了までは『BS朝日』が生中継する。

■オールスター第2戦の中継スケジュール

イベント 開催時間 テレビ放送 ネット配信 ホームランダービー 17:30～18:00

(30分) BS朝日

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA 開会式・入場式 18:00～18:25

(25分) BS朝日

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA オールスターゲーム本戦 18:30～ テレビ朝日：18:30～21:00

BS朝日：21:00～

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA

※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法は？

プロ野球

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

シーズン視聴なら野球専用プラン「DAZN BASEBALL」がおすすめ

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

「DAZN BASEBALL」では公式戦はもちろん、交流戦、クライマックスシリーズをライブ＆見逃し配信している。(※広島東洋カープ主催試合は配信なし)

詳しくはDAZN公式サイトをチェック！

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。