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プロ野球オールスター2026はABEMAでライブ配信！プレミアムで快適視聴
Tsutomu Maeda

プロ野球オールスターゲーム2026 第2戦の先発投手は誰？スタメン発表はいつ？

プロ野球オールスターゲーム2026の第2戦で先発するピッチャーは誰？スタメン発表は何時ごろ？試合の出場予定選手を紹介。

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プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026の第2戦が、7月29日(水)に開催される。

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本記事では、プロ野球オールスター2026第2戦の先発投手やスタメン発表時刻を紹介する。

プロ野球オールスター2026 第2戦の日程・参加選手

プロ野球オールスター2026の第2戦は、7月29日(水)18:30から富山市民球場で開催。その前の17:30～18:00にはホームランダービーも行われる。

また、オールスターにはセ・パ各リーグ31名の計62名が選出。監督・コーチ、選手一覧は以下の通り。

リーグポジション選出方法選手名(球団)
セ・リーグ監督-藤川球児(阪神)
セ・リーグコーチ-相川亮二(DeNA)
橋上秀樹(巨人)
セ・リーグ先発投手ファン投票山野太一(ヤクルト)
セ・リーグ先発投手選手間投票髙橋遥人(阪神)
セ・リーグ中継投手ファン投票大勢(巨人)
セ・リーグ抑え投手ファン投票J.キハダ(ヤクルト)
セ・リーグ投手監督選抜R.ドリス(阪神)
東克樹(DeNA)
S.レイノルズ(DeNA)
田中瑛斗(巨人)
井上温大(巨人)
大野雄大(中日)
松山晋也(中日)
岡本駿(広島)
テイラー・ハーン(広島)
清水昇(ヤクルト)
星知弥(ヤクルト)
セ・リーグ捕手ファン投票古賀優大(ヤクルト)
セ・リーグ捕手選手間投票坂本誠志郎(阪神)
セ・リーグ捕手監督選抜大城卓三(巨人)
坂倉将吾(広島)
セ・リーグ一塁手ファン投票・選手間投票大山悠輔(阪神)
セ・リーグ二塁手ファン投票・選手間投票中野拓夢(阪神)
セ・リーグ三塁手ファン投票・選手間投票佐藤輝明(阪神)
セ・リーグ遊撃手ファン投票村松開人(中日)
セ・リーグ遊撃手選手間投票長岡秀樹(ヤクルト)
セ・リーグ内野手監督選抜牧秀悟(DeNA)
浦田俊輔(巨人)
セ・リーグ内野手プラスワン投票坂本勇人(巨人)
セ・リーグ外野手ファン投票・選手間投票森下翔太(阪神)
細川成也(中日)
セ・リーグ外野手ファン投票増田珠(ヤクルト)
セ・リーグ外野手選手間投票T.キャベッジ(巨人)
パ・リーグ監督-小久保裕紀(ソフトバンク)
パ・リーグコーチ-新庄剛志(日本ハム)
岸田護(オリックス)
パ・リーグ先発投手ファン投票・選手間投票伊藤大海(日本ハム)
パ・リーグ中継投手ファン投票鈴木昭汰(ロッテ)
パ・リーグ抑え投手ファン投票A.マチャド(オリックス)
パ・リーグ投手監督選抜大津亮介(ソフトバンク)
R.オスナ(ソフトバンク)
北山亘基(日本ハム)
A.エスピノーザ(オリックス)
椋木蓮(オリックス)
藤平尚真(楽天)
髙橋光成(西武)
岩城颯空(西武)
平良海馬(西武)
横山陸人(ロッテ)
パ・リーグ捕手ファン投票田宮裕涼(日本ハム)
パ・リーグ捕手選手間投票若月健矢(オリックス)
パ・リーグ一塁手ファン投票清宮幸太郎(日本ハム)
パ・リーグ一塁手選手間投票T.ネビン(西武)
パ・リーグ二塁手ファン投票小川龍成(ロッテ)
パ・リーグ二塁手選手間投票滝澤夏央(西武)
パ・リーグ三塁手ファン投票・選手間投票栗原陵矢(ソフトバンク)
パ・リーグ遊撃手ファン投票水野達稀(日本ハム)
パ・リーグ遊撃手選手間投票村林一輝(楽天)
パ・リーグ内野手監督選抜太田椋(オリックス)
パ・リーグ外野手ファン投票・選手間投票万波中正(日本ハム)
周東佑京(ソフトバンク)
パ・リーグ外野手ファン投票西川史礁(ロッテ)
パ・リーグ外野手選手間投票近藤健介(ソフトバンク)
パ・リーグ外野手監督選抜西川龍馬(オリックス)
辰己涼介(楽天)
パ・リーグ外野手プラスワン投票柳田悠岐(ソフトバンク)
パ・リーグ指名打者ファン投票・選手間投票F.レイエス(日本ハム)

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プロ野球オールスター2026 第2戦の先発投手は誰？

プロ野球オールスター2026の第2戦では、パ・リーグはアンダーソン・エスピノーザ(オリックス)、セ・リーグは髙橋遥人(阪神タイガース)の先発起用を予告している。

A・エスピノーザはナックルカーブを武器とし、今季もここまで15先発で9勝を記録。防御率2.32、奪三振率7.89で、完封も1試合で達成している。一方の髙橋遥人はストレートを主軸にツーシームやスライダーを織り交ぜる左腕で、今季15先発で11勝、うち4試合で完封。防御率は1.70、奪三振率は8.65と好調ぶりを見せている。

オールスター2026第2戦 先発投手

  • パシフィック・リーグ：アンダーソン・エスピノーザ（オリックス）
  • セントラル・リーグ：髙橋遥人（阪神タイガース）

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プロ野球オールスター2026 第2戦のスタメン発表は何時ごろ？

第2戦のスタメン発表時刻は明記されていないが、第1戦が7月28日(火)に開催されており、その試合ではプレイボール約1時間前に発表されていた。

同様のスケジュールとなるのであれば、第2戦のスタメンは7月29日(水)の17:30ごろに発表される可能性が高い。ただし、当日の各イベントの進行状況によってスタメン発表時刻は前後する可能性がある

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プロ野球オールスター2026 第2戦の中継予定

プロ野球オールスター2026は、ネット『ABEMA』と『テレビ朝日』の地上波・BS/CS衛星放送で生中継を予定。『ABEMA』はホームランダービーが行われる17:30から試合終了まで無料ライブ配信を行う。

『テレビ朝日』は各チャンネルによって中継されるイベントが異なっているが、衛星放送『CSテレ朝チャンネル2』では『ABEMA』同様にホームランダービーから試合終了まで生中継。地上波『テレビ朝日』と衛星放送『BS朝日』はリレー放送となり、ホームランダービーは『BS朝日』、試合開始から途中までは『テレビ朝日』、試合途中から終了までは『BS朝日』が生中継する。

■オールスター第2戦の中継スケジュール

イベント開催時間テレビ放送ネット配信
ホームランダービー17:30～18:00
(30分)		BS朝日
CSテレ朝チャンネル2		ABEMA
開会式・入場式18:00～18:25
(25分)		BS朝日
CSテレ朝チャンネル2		ABEMA
オールスターゲーム本戦18:30～テレビ朝日：18:30～21:00
BS朝日：21:00～
CSテレ朝チャンネル2		ABEMA

※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法は？

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マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

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