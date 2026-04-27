フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦が、武尊の現役引退試合となる。

本記事では、武尊引退試合の対戦相手や試合予定、中継局を紹介する。

武尊引退試合の対戦相手情報

武尊は現役最終戦となるフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦で、“宿敵”ロッタン・ジットムアンノンと対戦する。K-1三階級制覇など日本格闘技会のレジェンドである武尊は、2025年3月にロッタンと初対戦したが80秒KOという大敗。リベンジを懸けて、現役ラストマッチに臨む。

ロッタンは1997年7月23日生まれの28歳で、プロキックボクシング戦績は327試合274勝10分け43敗。元ONEフライ級ムエタイ世界王者で、過去には6度の防衛に成功している。今回のフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦は二競技制覇が懸かる舞台となり、プライド同士がぶつかり合う激戦が見られそうだ。

ロッタン・ジットムアンノン選手情報

国籍：タイ

生年月日：1997年7月23日

身長／リーチ：168cm／165cm

キックボクシング戦績：327試合274勝10分け43敗

タイトル：・MAXムエタイ125ポンド級（56.7kg）王座 (2016)

・オムノーイスタジアムスーパーフェザー級王座 (2017)

・ONEムエタイ世界フライ級王座 (2019年)

武尊引退試合の試合予定・中継局は？

武尊の引退試合は、「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして開催。大会は2026年4月29日(水)13:30から東京・有明アリーナで行われる。

武尊戦のテレビ放送は地上波『フジテレビ』、ネット配信は『U-NEXT』がライブ配信を予定。加えて、大会の第1試合・第2試合のみ公式YouTubeチャンネルで無料配信される。

また、『フジテレビ』の放送は「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で2026年4月29日(水)22:00～23:24の時間帯に予定。大会の全試合をライブ配信するのは『U-NEXT』のみとなっている。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 〇

4/29(水)13:30- 全試合配信 YouTube ネット 〇

第1戦・第2戦のみ配信 地上波フジテレビ テレビ 〇

4/29(水)22:00-23:24 DAZN ネット × ABEMA ネット × Lemino ネット × Amazonプライムビデオ ネット ×

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊引退試合のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。