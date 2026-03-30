2026ITTF男女ワールドカップ(卓球W杯)が、3月30日(月)から開催されている。
本記事では、卓球W杯の試合日程や放送予定、日本人出場選手を紹介する。
卓球ワールドカップの日程は？
卓球W杯は、2026年3月30日(月)から4月5日(日)にかけて中国・マカオで開催。DAY1～DAY7までが連日行われ、DAY1～DAY3がグループリーグ、DAY4からが決勝トーナメントとなる。
大会日程一覧は以下の通り。
|日程
|内容
|DAY1
2026年3月30日(月)
|男女予選会
グループリーグ1回戦
|DAY2
2026年3月31日(火)
|男女予選会
グループリーグ2回戦
|DAY3
2026年4月1日(水)
|男女予選会
グループリーグ3回戦
|DAY4
2026年4月2日(木)
|男女本選
トーナメント1回戦
|DAY5
2026年4月3日(金)
|男女本選
トーナメント1回戦
|DAY6
2026年4月4日(土)
|男女本選
トーナメント 準々決勝
|DAY7
2026年4月5日(日)
|男女本選
トーナメント 準決勝、決勝、表彰式
卓球ワールドカップの放送予定は？
卓球W杯は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。主に日本人選手の注目試合を日本語実況・解説付きで中継する。
『U-NEXT』のライブ配信はDAY1～DAY7まで連日、日本時間午前10:20に配信開始となる。
U-NEXT中継スケジュール
|開催日
|配信開始時刻
|中継予定試合
|DAY1：3/30(月)
|午前10:20
|〈10:30頃〉女子S グループリーグ
伊藤美誠 vs ジャン・モー(CAN)
〈11:05頃〉女子S グループリーグ
張本美和 vs バトラー(IND)
〈11:40頃〉男子S グループリーグ
川上流星 vs 周啓豪(CHN)
〈14:40頃〉女子S グループリーグ
早田ひな vs カウフマン(GER)
〈15:15頃〉男子S グループリーグ
宇田幸矢 vs 張佑安(TPE)
〈18:00頃〉女子S グループリーグ
橋本帆乃香 vs シャン・シャオナ(GER)
|DAY2：3/31(火)
|午前10:20
|未定
|DAY3：4/1(水)
|午前10:20
|未定
|DAY4：4/2(木)
|午前10:20
|未定
|DAY5：4/3(金)
|午前10:20
|未定
|DAY6：4/4(土)
|午前10:20
|未定
|DAY7：4/5(日)
|午前10:20
|未定
※すべて日本時間。
※試合日程および中継試合は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
卓球ワールドカップの日本人出場選手は？
卓球W杯には、日本人のスター選手が勢ぞろい。男子では世界ランク5位の張本智和をはじめ、松島輝空や戸上隼輔ら。女子では張本美和や早田ひな、伊藤美誠らが順当に指名されている。
|分類
|氏名
|所属
|世界ランキング
|ITTF指名男子選手
|張本 智和
|トヨタ自動車
|WR5
|松島 輝空
|木下グループ
|WR8
|戸上 隼輔
|井村屋グループ
|WR20
|宇田 幸矢
|協和キリン
|WR29
|川上 流星
|星槎国際高校横浜
|WR127
|ITTF指名女子選手
|張本 美和
|木下グループ
|WR8
|早田 ひな
|日本生命
|WR9
|伊藤 美誠
|スターツ
|WR10
|橋本 帆乃香
|デンソーポラリス
|WR12
|男子監督
|岸川 聖也
|日本卓球協会
|-
|女子監督
|中澤 鋭
|日本卓球協会
|-
|男子スタッフ
|森薗 政崇
|BOBSON
|-
|女子スタッフ
|張本 宇
|張本仙台ジュニア
|-
|伊藤美乃り
|スターツ
|-
※WRは2026年第10週発表の世界ランキング。
卓球ワールドカップのおすすめ視聴方法
U-NEXT
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※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。