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Tsutomu Maeda

ITTF卓球男女ワールドカップの日程・テレビ放送/ネット配信予定・日本人出場選手

【張本智和・美和 早田ひなら】2026年ITTF卓球男女ワールドカップ(卓球W杯)の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定は？日本代表選手は誰がいる？

2026 ITTF男女ワールドカップマカオをライブ配信

U-NEXT

2026 ITTF男女ワールドカップマカオが3月20日(月)～4月5日(金)で開催。

 張本智和、伊藤美誠、早田ひなら日本人選手が9名出場予定。

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2026 ITTF男女ワールドカップマカオ

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2026ITTF男女ワールドカップ(卓球W杯)が、3月30日(月)から開催されている。

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本記事では、卓球W杯の試合日程や放送予定、日本人出場選手を紹介する。

卓球ワールドカップの日程は？

卓球W杯は、2026年3月30日(月)から4月5日(日)にかけて中国・マカオで開催。DAY1～DAY7までが連日行われ、DAY1～DAY3がグループリーグ、DAY4からが決勝トーナメントとなる。

大会日程一覧は以下の通り。

日程内容
DAY1
2026年3月30日(月)		男女予選会
グループリーグ1回戦
DAY2
2026年3月31日(火)		男女予選会
グループリーグ2回戦
DAY3
2026年4月1日(水)		男女予選会
グループリーグ3回戦
DAY4
2026年4月2日(木)		男女本選
トーナメント1回戦
DAY5
2026年4月3日(金)		男女本選
トーナメント1回戦
DAY6
2026年4月4日(土)		男女本選
トーナメント 準々決勝
DAY7
2026年4月5日(日)		男女本選
トーナメント 準決勝、決勝、表彰式

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卓球ワールドカップの放送予定は？

卓球W杯は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。主に日本人選手の注目試合を日本語実況・解説付きで中継する。

『U-NEXT』のライブ配信はDAY1～DAY7まで連日、日本時間午前10:20に配信開始となる。

U-NEXT中継スケジュール

開催日配信開始時刻中継予定試合
DAY1：3/30(月)午前10:20〈10:30頃〉女子S グループリーグ
伊藤美誠 vs ジャン・モー(CAN)

〈11:05頃〉女子S グループリーグ
張本美和 vs バトラー(IND)

〈11:40頃〉男子S グループリーグ
川上流星 vs 周啓豪(CHN)

〈14:40頃〉女子S グループリーグ
早田ひな vs カウフマン(GER)

〈15:15頃〉男子S グループリーグ
宇田幸矢 vs 張佑安(TPE)

〈18:00頃〉女子S グループリーグ
橋本帆乃香 vs シャン・シャオナ(GER)
DAY2：3/31(火)午前10:20未定
DAY3：4/1(水)午前10:20未定
DAY4：4/2(木)午前10:20未定
DAY5：4/3(金)午前10:20未定
DAY6：4/4(土)午前10:20未定
DAY7：4/5(日)午前10:20未定

※すべて日本時間。
※試合日程および中継試合は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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卓球ワールドカップの日本人出場選手は？

卓球W杯には、日本人のスター選手が勢ぞろい。男子では世界ランク5位の張本智和をはじめ、松島輝空や戸上隼輔ら。女子では張本美和や早田ひな、伊藤美誠らが順当に指名されている。

分類氏名所属世界ランキング
ITTF指名男子選手張本 智和トヨタ自動車WR5
松島 輝空木下グループWR8
戸上 隼輔井村屋グループWR20
宇田 幸矢協和キリンWR29
川上 流星星槎国際高校横浜WR127
ITTF指名女子選手張本 美和木下グループWR8
早田 ひな日本生命WR9
伊藤 美誠スターツWR10
橋本 帆乃香デンソーポラリスWR12
男子監督岸川 聖也日本卓球協会-
女子監督中澤 鋭日本卓球協会-
男子スタッフ森薗 政崇BOBSON-
女子スタッフ張本 宇張本仙台ジュニア-
伊藤美乃りスターツ-

※WRは2026年第10週発表の世界ランキング。

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※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。