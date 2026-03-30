2026ITTF男女ワールドカップ(卓球W杯)が、3月30日(月)から開催されている。

本記事では、卓球W杯の試合日程や放送予定、日本人出場選手を紹介する。

卓球ワールドカップの日程は？

卓球W杯は、2026年3月30日(月)から4月5日(日)にかけて中国・マカオで開催。DAY1～DAY7までが連日行われ、DAY1～DAY3がグループリーグ、DAY4からが決勝トーナメントとなる。

大会日程一覧は以下の通り。

日程 内容 DAY1

2026年3月30日(月) 男女予選会

グループリーグ1回戦 DAY2

2026年3月31日(火) 男女予選会

グループリーグ2回戦 DAY3

2026年4月1日(水) 男女予選会

グループリーグ3回戦 DAY4

2026年4月2日(木) 男女本選

トーナメント1回戦 DAY5

2026年4月3日(金) 男女本選

トーナメント1回戦 DAY6

2026年4月4日(土) 男女本選

トーナメント 準々決勝 DAY7

2026年4月5日(日) 男女本選

トーナメント 準決勝、決勝、表彰式

卓球ワールドカップの放送予定は？

卓球W杯は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。主に日本人選手の注目試合を日本語実況・解説付きで中継する。

『U-NEXT』のライブ配信はDAY1～DAY7まで連日、日本時間午前10:20に配信開始となる。

U-NEXT中継スケジュール

開催日 配信開始時刻 中継予定試合 DAY1：3/30(月) 午前10:20 〈10:30頃〉女子S グループリーグ

伊藤美誠 vs ジャン・モー(CAN)



〈11:05頃〉女子S グループリーグ

張本美和 vs バトラー(IND)



〈11:40頃〉男子S グループリーグ

川上流星 vs 周啓豪(CHN)



〈14:40頃〉女子S グループリーグ

早田ひな vs カウフマン(GER)



〈15:15頃〉男子S グループリーグ

宇田幸矢 vs 張佑安(TPE)



〈18:00頃〉女子S グループリーグ

橋本帆乃香 vs シャン・シャオナ(GER) DAY2：3/31(火) 午前10:20 未定 DAY3：4/1(水) 午前10:20 未定 DAY4：4/2(木) 午前10:20 未定 DAY5：4/3(金) 午前10:20 未定 DAY6：4/4(土) 午前10:20 未定 DAY7：4/5(日) 午前10:20 未定

※すべて日本時間。

※試合日程および中継試合は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

卓球ワールドカップの日本人出場選手は？

卓球W杯には、日本人のスター選手が勢ぞろい。男子では世界ランク5位の張本智和をはじめ、松島輝空や戸上隼輔ら。女子では張本美和や早田ひな、伊藤美誠らが順当に指名されている。

分類 氏名 所属 世界ランキング ITTF指名男子選手 張本 智和 トヨタ自動車 WR5 松島 輝空 木下グループ WR8 戸上 隼輔 井村屋グループ WR20 宇田 幸矢 協和キリン WR29 川上 流星 星槎国際高校横浜 WR127 ITTF指名女子選手 張本 美和 木下グループ WR8 早田 ひな 日本生命 WR9 伊藤 美誠 スターツ WR10 橋本 帆乃香 デンソーポラリス WR12 男子監督 岸川 聖也 日本卓球協会 - 女子監督 中澤 鋭 日本卓球協会 - 男子スタッフ 森薗 政崇 BOBSON - 女子スタッフ 張本 宇 張本仙台ジュニア - 伊藤美乃り スターツ -

※WRは2026年第10週発表の世界ランキング。

卓球ワールドカップのおすすめ視聴方法

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。