【WBC2026】ドミニカ共和国代表とアメリカ代表、どっちが強い？メンバー・戦力比較

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で優勝候補として注目を集めているのが、ドミニカ共和国代表とアメリカ代表の2チームだ。いずれもメジャーリーグ(MLB)のスター選手が多数名を連ね、世界最高レベルの戦力を誇る代表チームとして大会前から大きな関心を集めている。

本記事では、ドミニカ共和国代表とアメリカ代表の主なメンバーや戦力の特徴について紹介する。

【WBC2026】ドミニカ共和国代表の主なメンバーと戦力は？

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2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で優勝候補の一角として高い評価を受けているのがドミニカ共和国代表だ。MLBで中心選手として活躍するスターが多数集まり、攻守ともに大会屈指の戦力を誇るチームとして注目を集めている。

チームを率いるのは、MLB通算703本塁打を誇る伝説的スラッガーのアルバート・プホルス監督。現役時代に世界最高峰の打者として活躍した経験を持つ指揮官のもと、スター選手が揃う代表チームが世界一を目標に戦っている。

特に野手陣の攻撃力は大会でもトップレベルだ。フアン・ソト、フェルナンド・タティスJr.、ブラディミール・ゲレーロJr.、マニー・マチャドといったMLBを代表する強打者が打線の中心を担う。さらにフリオ・ロドリゲスやジュニオール・カミネロなど若手の有望株も加わり、破壊力のある打線を形成している。上位から下位まで長打力を備えた打者が並び、どの打順からでも得点が狙える重量打線が最大の特徴だ。

投手陣も実力者が揃う。エース格には2022年サイ・ヤング賞右腕のサンディ・アルカンタラが控え、クリストファー・サンチェスらが先発ローテーションを支える。リリーフ陣にはカミロ・ドバル、エマニュエル・クラセ、ジョアン・デュランといった剛速球を武器とする投手が並び、終盤は強力なブルペンで試合を締める構成となっている。

またプホルス監督は、スター選手が多いチームだからこそ「NO EGO」というスローガンを掲げ、チームとしての結束を重視している。個人の実績ではなく代表としての役割を優先する姿勢を徹底することで、スター軍団でありながらまとまりのあるチームに仕上がっている点も特徴だ。

なおドミニカ共和国はWBC2026の1次ラウンドでも圧倒的な攻撃力を見せている。ニカラグア、オランダ、イスラエルを相手にいずれも大差で勝利し、強力打線の破壊力を証明した。

さらに準々決勝では韓国と対戦し、打線が序盤から主導権を握って10-0で勝利。投打がかみ合った内容で7回コールド勝ちを収め、ベスト4進出を決めている。

区分 主な選手 ポイント 監督 アルバート・プホルス MLB通算703本塁打を誇る名スラッガー。2026年大会では代表監督として指揮 主軸打者 フアン・ソト / フェルナンド・タティスJr. / ブラディミール・ゲレーロJr. / マニー・マチャド 長打力と出塁能力を兼ね備えたMLB屈指のスター打者 若手有望株 フリオ・ロドリゲス / ジュニオール・カミネロ 将来の中心選手として期待される若手スター 先発投手 サンディ・アルカンタラ / クリストファー・サンチェス 安定感のある先発陣が試合を作る リリーフ カミロ・ドバル / エマニュエル・クラセ / ジョアン・デュラン / アルベルト・アブレウ 160km/h級の速球を武器にする剛腕ブルペン

試合 対戦相手 スコア 主なポイント 第1戦 ニカラグア ○12-3 打線がつながり二桁得点で快勝 第2戦 オランダ ○12-1(7回コールド) 主軸打者の本塁打で大差勝利 第3戦 イスラエル ○10-1 打線が二桁得点を記録 準々決勝 韓国 ○10-0(7回コールド) 投打がかみ合いベスト4進出

【WBC2026】アメリカ代表の主なメンバーと特徴は？

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2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で優勝候補の筆頭として注目を集めているのがアメリカ代表だ。メジャーリーグ(MLB)のスター選手が多数集結しており、その戦力は大会史上でも屈指と評価されている。

チームを率いるのは前回大会に続いて指揮を執るマーク・デローサ監督。首脳陣には投手コーチのアンディ・ペティット、ベンチコーチのマイケル・ヤングなど、MLBで実績を残してきた豪華なスタッフが名を連ねる。

野手陣は圧倒的な長打力を誇る打線が特徴だ。主将を務めるアーロン・ジャッジを中心に、ブライス・ハーパー、カイル・シュワーバーといったMLB屈指のスラッガーが並び、ボビー・ウィット・ジュニアやガナー・ヘンダーソンといった若手スターも加わる豪華なラインナップとなっている。さらにカル・ローリーやウィル・スミスの捕手コンビも強打者として知られており、どの打順からでも長打が生まれる破壊力が最大の武器だ。

投手陣も今大会では過去最高レベルの層の厚さを誇る。エース格として期待されているのがポール・スキーンズで、100マイル超の速球を武器にする若き剛腕だ。先発陣にはローガン・ウェブなど安定感のある投手が並び、リリーフには最速104マイルを誇るメイソン・ミラーなどパワー型投手が揃う。さらにクレイトン・カーショーといったベテランも加わり、投手陣の経験値も高い。

また、2026年大会から導入されたピッチクロックや牽制球制限、ベースサイズ拡大などの新ルールは、すでにMLBで導入されているためアメリカ代表にとっては大きなアドバンテージとなる。特にボビー・ウィット・ジュニアのような俊足選手は、機動力を生かした攻撃でもチームに貢献している。

2023年大会の決勝では日本に敗れて準優勝に終わったアメリカ代表だが、今回は雪辱を期して大会に臨んでいる。スター選手が多数参加したことでチームの士気も高く、優勝を狙える戦力が整っている。

なお、アメリカ代表はWBC2026のここまでの戦いで準決勝進出を決めている。1次ラウンド・プールBでは3勝1敗の2位で突破し、準々決勝でも勝利を収めてベスト4進出を果たした。

区分 主な選手 ポイント 監督 マーク・デローサ 前回大会に続いて代表監督を務める 主力打者 アーロン・ジャッジ / ブライス・ハーパー / カイル・シュワーバー MLBを代表する長距離砲が並ぶ強力打線 若手スター ボビー・ウィット・ジュニア / ガナー・ヘンダーソン 走攻守でチームを支える次世代スター 先発投手 ポール・スキーンズ / ローガン・ウェブ 剛速球と制球力を兼ね備えた先発陣 リリーフ メイソン・ミラー / ギャレット・ウィットロック / デビッド・ベッドナー 剛腕投手が揃う強力ブルペン

試合 対戦相手 スコア 主なポイント 第1戦 ブラジル ○15-5 ジャッジの本塁打などで大勝 第2戦 イギリス ○9-1 投打が噛み合い快勝 第3戦 メキシコ ○5-3 スキーンズが好投し接戦を制す 第4戦 イタリア ●6-8 主力温存の影響もあり今大会初黒星 準々決勝 カナダ ○5-3 継投策が機能しベスト4進出

【WBC2026】ドミニカ共和国とアメリカ、どっちが強い？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で世界最高レベルの戦力を誇ると評価されているのが、アメリカ代表とドミニカ共和国代表だ。いずれもメジャーリーグ(MLB)のスター選手が多数名を連ねており、大会前から「史上最強」「銀河系軍団」と称されるほど豪華なロースターを揃えている。

大会前の優勝予想ではアメリカ代表が本命と評価されるケースが多く、アーロン・ジャッジやブライス・ハーパー、ポール・スキーンズなどMLBを代表するスターが揃う総合力の高さが大きな理由とされている。長打力のある打線に加え、今大会では先発・リリーフともに質の高い投手陣が揃っており、過去大会と比べてもバランスの取れた戦力となっている。

一方のドミニカ共和国代表は、爆発力という点で大会屈指のチームと評価されている。フアン・ソト、フェルナンド・タティスJr.、ブラディミール・ゲレーロJr.、マニー・マチャドなどMLBを代表する強打者が並び、どの打順からでも長打が生まれる超重量打線を形成。今大会でも1次ラウンドから圧倒的な攻撃力を見せており、韓国との準々決勝では10-0の7回コールド勝ちを収めるなど、その破壊力を証明している。

実際の大会成績を見ると、ドミニカ共和国は1次ラウンドから準々決勝まで無敗の5連勝と勢いに乗っている。一方のアメリカ代表は1次ラウンドでイタリアに敗れるなど4勝1敗で勝ち上がっており、準々決勝のカナダ戦も接戦となった。

また、WBCでの過去の直接対決ではドミニカ共和国が2勝1敗と勝ち越している。ただし直近の対戦となった2017年大会ではアメリカが6-3で勝利しており、両国の実力は拮抗していると言える。

こうした背景を踏まえると、選手層の厚さや総合力ではアメリカがわずかに上回るという見方がある一方で、今大会の勢いと打線の破壊力ではドミニカ共和国が優勢とも言える状況だ。両国の実力差は極めて小さく、WBC2026準決勝での直接対決が、どちらが真の世界最強かを占う一戦となる。

【WBC2026】アメリカvsドミニカ共和国の放送・配信予定

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準決勝第1試合のアメリカ代表vsドミニカ共和国代表は、日本時間2026年3月16日(月)9:00にプレイボール予定となっている。世界屈指のスター選手が揃う両チームの対決とあって、決勝進出をかけた注目カードの一つとなる。

なお、2026年大会の決勝ラウンドを含む全試合は、日本国内では動画配信サービスNetflixが独占配信。ライブ配信はもちろん、見逃し配信や追っかけ再生にも対応しており、試合途中からでも最初から視聴することが可能だ。

前回大会とは異なり、今大会は地上波テレビやBS、CSでの放送は予定されていない。そのため、アメリカvsドミニカ共和国を含むWBC2026の試合を日本で視聴する場合は、Netflixでの視聴が唯一の方法となる。

試合 対戦カード 試合開始(日本時間) 配信 準決勝 第1試合 アメリカ vs ドミニカ共和国 3月16日(月)9:00 Netflix(独占ライブ配信)

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WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】