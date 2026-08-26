鶴屋怜の対戦相手は誰？8月29日UFC Fight Night上海の対戦カード・試合日程

日本の総合格闘家・鶴屋怜が、2026年8月29日に開催される「UFC Fight Night」に出場する。世界最高峰のMMA団体UFCでさらなる飛躍を目指す鶴屋にとって、注目度の高い一戦となる。

本記事では、鶴屋怜の8月29日UFC Fight Nightにおける対戦相手、試合日程、中継予定を紹介する。

鶴屋怜の対戦相手は？

2026年8月29日に開催される「UFCファイトナイト上海」で、鶴屋怜はペルー出身のケビン・ボルハスと対戦する。

ボルハスはムエタイや空手をベースとした打撃を武器とするストライカーで、プロ11勝のうち8勝をKOで挙げている。UFCフライ級ではトップ15圏内に位置するランカーとして知られ、鶴屋にとってはこれまで以上に厳しい相手となる。

現在UFC戦績2勝1敗の鶴屋にとって、ボルハス戦はランキング入りを狙ううえで重要な一戦。ランカーを相手に勝利すれば、フライ級トップ15入りへ大きく前進する可能性がある。

鶴屋怜の対戦日程は？

鶴屋怜は、2026年8月29日(土)に中国・上海で開催される「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)に出場する。

対戦相手はペルー出身のケビン・ボルハス。鶴屋の試合はプレリミナリーカードに組まれており、日本時間16:00からスタートする同カード内で行われる予定だ。なお、メインカードは19:00開始となっている。

大会は中国・上海の浦東発展銀行上海オリエンタルスポーツセンターで開催。UFCフライ級のランカーを相手に、鶴屋がどのような戦いを見せるか注目される。

項目 内容 大会名 UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song 日程 2026年8月29日(土) プレリミナリーカード開始 16:00～(日本時間) メインカード開始 19:00～(日本時間) 対戦カード 鶴屋怜 vs ケビン・ボルハス 会場 浦東発展銀行上海オリエンタルスポーツセンター(中国・上海)

鶴屋怜 UFC次戦の放送・配信予定

鶴屋怜vsケビン・ボルハスなどが予定されている「UFCファイトナイト・上海」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、8月29日(土)15:30配信開始、16:00開演を予定。チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2：副音声版」「CH3：英語版」の3種類があり、いずれかを選んで視聴できる。鶴屋怜vsケビン・ボルハスはプレリミナリーカードで実施予定だ。見逃し配信は準備完了次第～9月27日(日)23:59まで視聴可能となっている。

鶴屋怜 UFC次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・上海は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。