日本代表は6月26日(金)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、日本vsスウェーデンの実況・解説など中継情報を紹介する。
日本対スウェーデンの中継予定は？
日本はグループF第3節でスウェーデンと対戦。第2節終了時点での順位は、首位オランダと勝ち点4で並ぶ日本が2位、勝ち点3のスウェーデンが3位につけており、チュニジアは4位での敗退が決定。どのような結果でもともに3位以上で予選通過となる可能性は高いが、日本は引き分け以上、スウェーデンも勝てば2位以上が自力で確定する重要な一戦だ。
試合は、日本時間2026年6月26日(金)8:00にキックオフ予定。生中継は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』が行う。
|ラウンド
|キックオフ日時
|対戦カード
|生中継予定
|グループF 第3節
|2026/6/26(金)
8:00
|日本 vs スウェーデン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSプレミアム4K
【ネット】
DAZN
NHK ONE
※すべて日本時間。
日本対スウェーデン｜DAZN＆NHKの出演者・実況・解説は誰？
日本vsスウェーデンは、『DAZN』と『NHK』で実況・解説などの出演者が異なる。
日本vsスウェーデンを扱う各中継局の出演者は以下の通り。
※日本vsスウェーデンの実況・解説・出演者一覧
|チャンネル
|出演者
|DAZN(通常配信)
|【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【ゲスト】中川絵美里、影山優佳
【実況】野村明弘
【進行】桑原学
|DAZN(パーティーライブ)
|【出演者】矢部浩之、成田凌、後藤威尊＆髙塚大夢(JI BLUE)
【解説】福田正博、中山雅史
【進行】中川安奈
|NHK総合
NHK BSP4K
NHK ONE
|【現地解説】本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
【現地実況】曽根優
【現地アナウンサー】小宮山晃義
【スタジオ解説】福西崇史、田中マルクス闘莉王
【スタジオアナウンサー】深澤健太、浅田春奈
※中継内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はDAZN、NHK公式サイトよりご確認ください。
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