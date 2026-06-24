日本代表は6月26日(金)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、日本vsスウェーデンの実況・解説など中継情報を紹介する。

日本対スウェーデンの中継予定は？

日本はグループF第3節でスウェーデンと対戦。第2節終了時点での順位は、首位オランダと勝ち点4で並ぶ日本が2位、勝ち点3のスウェーデンが3位につけており、チュニジアは4位での敗退が決定。どのような結果でもともに3位以上で予選通過となる可能性は高いが、日本は引き分け以上、スウェーデンも勝てば2位以上が自力で確定する重要な一戦だ。

試合は、日本時間2026年6月26日(金)8:00にキックオフ予定。生中継は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』が行う。

ラウンド キックオフ日時 対戦カード 生中継予定 グループF 第3節 2026/6/26(金)

8:00 日本 vs スウェーデン 【テレビ】

NHK総合

NHK BSプレミアム4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE

※すべて日本時間。

日本対スウェーデン｜DAZN＆NHKの出演者・実況・解説は誰？

日本vsスウェーデンは、『DAZN』と『NHK』で実況・解説などの出演者が異なる。

日本vsスウェーデンを扱う各中継局の出演者は以下の通り。

※日本vsスウェーデンの実況・解説・出演者一覧

チャンネル 出演者 DAZN(通常配信) 【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也

【ゲスト】中川絵美里、影山優佳

【実況】野村明弘

【進行】桑原学 DAZN(パーティーライブ) 【出演者】矢部浩之、成田凌、後藤威尊＆髙塚大夢(JI BLUE)

【解説】福田正博、中山雅史

【進行】中川安奈 NHK総合

NHK BSP4K

NHK ONE 【現地解説】本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

【現地実況】曽根優

【現地アナウンサー】小宮山晃義

【スタジオ解説】福西崇史、田中マルクス闘莉王

【スタジオアナウンサー】深澤健太、浅田春奈

※中継内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はDAZN、NHK公式サイトよりご確認ください。

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