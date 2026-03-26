F1第3戦日本GP2026の実況・解説者は誰？担当キャスターや中継スタッフ一覧まとめ

2026年F1世界選手権第3戦・日本グランプリは、鈴鹿サーキットで開催されるシーズン序盤の重要な一戦だ。国内外から高い注目を集める中、日本でのテレビ放送やネット配信の視聴方法にも関心が集まっている。

本記事では、F1第3戦日本GPの実況・解説者について紹介する。

F1第3戦日本GP2026のスケジュールとスタート時間は？

2026年のF1世界選手権第3ラウンドとなる日本グランプリは、3月27日(金)から3月29日(日)までの3日間、三重県・鈴鹿サーキットで開催される。シーズン序盤の流れを占う一戦として位置付けられており、各チームのパフォーマンス比較にも注目が集まる。

開催フォーマットは例年通りの週末構成で、金曜日に2回のフリー走行が行われる。土曜日には最終のフリー走行と予選が実施され、決勝のスターティンググリッドが確定する流れとなる。

決勝レースは3月29日(日)14時開始予定。全53周、もしくは最大120分で争われるレース形式となっており、日本時間での開催のため国内からもリアルタイムで観戦しやすい点も特徴だ。

3月27日(金) フリー走行1：11:30〜12:30

3月27日(金) フリー走行2：15:00〜16:00

3月28日(土) フリー走行3：11:30〜12:30

3月28日(土) 予選：15:00〜16:00

3月29日(日) 決勝：14:00〜

F1第3戦日本GP2026の解説・実況者は？

2026年F1第3戦・日本グランプリの実況・解説は、視聴するサービスやセッションごとに異なる体制が組まれている。とくにFODでは複数の音声を切り替えて視聴できるため、自分に合った実況・解説を選択できる点が特徴となっている。

FOD F1プランでは、日本語実況を2種類から選択可能。ひとつはサッシャ氏と中野信治氏によるコンビで、金曜のフリー走行から決勝まで全セッションを担当。臨場感のある実況と元F1ドライバーによる専門的な解説が特徴だ。

もうひとつはフジテレビNEXTと同様の実況・解説陣による音声。CS放送と同じ構成で、長年F1中継を支えてきた解説陣による安定した解説を楽しめる。

CS放送のフジテレビNEXTおよびNEXTsmartでは、メイン実況をフジテレビアナウンサーの堀池亮介が担当。解説はセッションごとに異なり、森脇基恭、津川哲夫、山本雅史、松田次生、米家峰起、川井一仁、片山右京といった多彩なメンバーが名を連ねる。

さらに、現地鈴鹿サーキットでは場内放送も実施され、総合司会をピエール北川が務めるほか、F1実況は田中大貴が担当。各サポートレースでも専任の実況が配置されるなど、現地観戦でも充実した情報提供が行われる。

そのほか、特別番組『堂本光一のレースのミカタ2026』への出演やイベント登壇など、関連コンテンツも充実しており、多角的に日本GPを楽しめる環境が整っている。

視聴手段/セッション 実況 解説 FOD F1プラン(専用音声) サッシャ 中野信治 フリー走行2(3月27日) 堀池亮介 森脇基恭、津川哲夫、山本雅史 フリー走行3(3月28日) 堀池亮介 山本雅史、松田次生、米家峰起 決勝(3月29日) 堀池亮介 森脇基恭、川井一仁、片山右京 フジテレビNEXT/NEXTsmart フジテレビ実況陣 川井一仁 ほか 鈴鹿サーキット場内 田中大貴 ほか ピエール北川(総合司会)

F1第3戦日本GP2026の放送・配信スケジュールは？

2026年F1第3戦・日本グランプリの視聴方法は、日本国内ではフジテレビが放送・配信権を保有しており、CS放送とインターネット配信を中心に提供される。テレビではフジテレビNEXT、ネットではFODが主な視聴手段となり、週末の全セッションがライブで配信される体制となっている。

主な視聴方法は、CS放送のフジテレビNEXT ライブ・プレミアムとFOD F1プラン。いずれもフリー走行から予選、決勝までリアルタイムで視聴できるため、日本GPをフルで追う場合はこれらのサービスの利用が基本となる。

また、FODでは複数の実況音声に対応しており、フジテレビNEXT版に加えてサッシャ氏・中野信治氏による実況解説も選択可能。さらに配信終了後は30日間の見逃し配信にも対応している。

地上波でのリアルタイム中継は実施されていないため、ライブ視聴にはCSまたはネット配信の利用が前提となる点には注意が必要だ。

フジテレビNEXTsmartの登録方法

フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。

登録方法

フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス 「お申し込み」または「今すぐ登録」を選択 フジテレビIDでログイン、または新規登録 支払い方法を選択して登録完了

登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。