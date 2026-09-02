女子バスケ日本代表 ワールドカップ2026の登録メンバーは？AKATSUKI JAPAN出場選手・所属チーム一覧

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FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026に出場する女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の登録メンバーに注目が集まっている。
本記事では、女子バスケ日本代表のワールドカップ登録メンバーを紹介する。
女子バスケ日本代表 ワールドカップの登録メンバーは？
FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026に臨む女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の登録メンバーには、髙田真希、渡嘉敷来夢、町田瑠唯、宮澤夕貴、林咲希ら経験豊富な主力選手が名を連ねている。
また、馬瓜ステファニー、山本麻衣、今野紀花、東藤なな子、朝比奈あずさ、田中こころ、後藤音羽も選出され、ベテランから若手までバランスの取れた構成となった。薮未奈海はリザーブ選手として第5次強化合宿とベルギー遠征に帯同しており、大会登録期限まではメンバー変更が可能となっている。
日本はグループAに入り、9月4日にマリ、5日に開催国ドイツ、7日にスペインと対戦する。各グループ1位は準々決勝へ直接進出し、2位と3位は準々決勝進出決定戦に回る。
FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の女子日本代表メンバーは以下の通り。
選手
ポジション
身長
所属
髙田真希
C
185cm
デンソーアイリス
渡嘉敷来夢
C
193cm
トヨタ自動車アンテロープス
町田瑠唯
PG
162cm
富士通レッドウェーブ
宮澤夕貴
PF
183cm
富士通レッドウェーブ
林咲希
SG
173cm
富士通レッドウェーブ
馬瓜ステファニー
PF
182cm
メインス・アベニーダ
山本麻衣
PG
163cm
ラスベガス・エーシズ
今野紀花
SG
179cm
ENEOSサンフラワーズ
東藤なな子
SG
175cm
トヨタ紡織サンシャインラビッツ
朝比奈あずさ
C
185cm
トヨタ紡織サンシャインラビッツ
田中こころ
PG
173cm
ENEOSサンフラワーズ
後藤音羽
SF
178cm
東京医療保健大学2年
薮未奈海
SF
178cm
デンソーアイリス(リザーブ)
女子バスケ日本代表 W杯初戦はいつ？
女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループA初戦でマリ代表と対戦する。
試合は2026年9月4日(金)に開催され、日本時間18:30にティップオフ予定。会場はドイツ・ベルリンのベルリン・アリーナとなっている。
日本にとって大会のスタートを切る重要な一戦となるため、試合日程と開始時間を事前に確認しておきたい。
項目
内容
大会
FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026
対戦カード
日本 vs マリ
日程
2026年9月4日(金)
試合開始時間
18:30(日本時間)
会場
ベルリン・アリーナ(ドイツ・ベルリン)
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