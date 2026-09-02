女子バスケ日本代表 ワールドカップ2026の登録メンバーは？AKATSUKI JAPAN出場選手・所属チーム一覧

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026に出場する女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の登録メンバーに注目が集まっている。

本記事では、女子バスケ日本代表のワールドカップ登録メンバーを紹介する。

女子バスケ日本代表 ワールドカップの登録メンバーは？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026に臨む女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の登録メンバーには、髙田真希、渡嘉敷来夢、町田瑠唯、宮澤夕貴、林咲希ら経験豊富な主力選手が名を連ねている。

また、馬瓜ステファニー、山本麻衣、今野紀花、東藤なな子、朝比奈あずさ、田中こころ、後藤音羽も選出され、ベテランから若手までバランスの取れた構成となった。薮未奈海はリザーブ選手として第5次強化合宿とベルギー遠征に帯同しており、大会登録期限まではメンバー変更が可能となっている。

日本はグループAに入り、9月4日にマリ、5日に開催国ドイツ、7日にスペインと対戦する。各グループ1位は準々決勝へ直接進出し、2位と3位は準々決勝進出決定戦に回る。

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の女子日本代表メンバーは以下の通り。

選手 ポジション 身長 所属 髙田真希 C 185cm デンソーアイリス 渡嘉敷来夢 C 193cm トヨタ自動車アンテロープス 町田瑠唯 PG 162cm 富士通レッドウェーブ 宮澤夕貴 PF 183cm 富士通レッドウェーブ 林咲希 SG 173cm 富士通レッドウェーブ 馬瓜ステファニー PF 182cm メインス・アベニーダ 山本麻衣 PG 163cm ラスベガス・エーシズ 今野紀花 SG 179cm ENEOSサンフラワーズ 東藤なな子 SG 175cm トヨタ紡織サンシャインラビッツ 朝比奈あずさ C 185cm トヨタ紡織サンシャインラビッツ 田中こころ PG 173cm ENEOSサンフラワーズ 後藤音羽 SF 178cm 東京医療保健大学2年 薮未奈海 SF 178cm デンソーアイリス(リザーブ)

女子バスケ日本代表 W杯初戦はいつ？

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループA初戦でマリ代表と対戦する。

試合は2026年9月4日(金)に開催され、日本時間18:30にティップオフ予定。会場はドイツ・ベルリンのベルリン・アリーナとなっている。

日本にとって大会のスタートを切る重要な一戦となるため、試合日程と開始時間を事前に確認しておきたい。

項目 内容 大会 FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 対戦カード 日本 vs マリ 日程 2026年9月4日(金) 試合開始時間 18:30(日本時間) 会場 ベルリン・アリーナ(ドイツ・ベルリン)

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

DMM

バスケ女子W杯の日本戦など『DAZN』で配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

『DAZN』ではバスケ女子W杯をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

【FODチャンネル】9/2まで期間限定割引！Amazonで視聴可能

Amazon

『FOD』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。