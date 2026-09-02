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Japan v South Korea - Women's Basketball International Game 2Getty Images Sport
【9月4日(金)18:30 バスケ女子 日本対マリ戦】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Aoi Fujimiya

女子バスケ日本代表 ワールドカップ2026の登録メンバーは？AKATSUKI JAPAN出場選手・所属チーム一覧

【女子バスケW杯2026】日本代表の登録メンバーは？出場選手・ポジション・所属チームを紹介。

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FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026に出場する女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の登録メンバーに注目が集まっている。

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本記事では、女子バスケ日本代表のワールドカップ登録メンバーを紹介する。

女子バスケ日本代表 ワールドカップの登録メンバーは？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026に臨む女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の登録メンバーには、髙田真希、渡嘉敷来夢、町田瑠唯、宮澤夕貴、林咲希ら経験豊富な主力選手が名を連ねている。

また、馬瓜ステファニー、山本麻衣、今野紀花、東藤なな子、朝比奈あずさ、田中こころ、後藤音羽も選出され、ベテランから若手までバランスの取れた構成となった。薮未奈海はリザーブ選手として第5次強化合宿とベルギー遠征に帯同しており、大会登録期限まではメンバー変更が可能となっている。

日本はグループAに入り、9月4日にマリ、5日に開催国ドイツ、7日にスペインと対戦する。各グループ1位は準々決勝へ直接進出し、2位と3位は準々決勝進出決定戦に回る。

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の女子日本代表メンバーは以下の通り。

選手

ポジション

身長

所属

髙田真希

C

185cm

デンソーアイリス

渡嘉敷来夢

C

193cm

トヨタ自動車アンテロープス

町田瑠唯

PG

162cm

富士通レッドウェーブ

宮澤夕貴

PF

183cm

富士通レッドウェーブ

林咲希

SG

173cm

富士通レッドウェーブ

馬瓜ステファニー

PF

182cm

メインス・アベニーダ

山本麻衣

PG

163cm

ラスベガス・エーシズ

今野紀花

SG

179cm

ENEOSサンフラワーズ

東藤なな子

SG

175cm

トヨタ紡織サンシャインラビッツ

朝比奈あずさ

C

185cm

トヨタ紡織サンシャインラビッツ

田中こころ

PG

173cm

ENEOSサンフラワーズ

後藤音羽

SF

178cm

東京医療保健大学2年

薮未奈海

SF

178cm

デンソーアイリス(リザーブ)

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女子バスケ日本代表 W杯初戦はいつ？

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループA初戦でマリ代表と対戦する。

試合は2026年9月4日(金)に開催され、日本時間18:30にティップオフ予定。会場はドイツ・ベルリンのベルリン・アリーナとなっている。

日本にとって大会のスタートを切る重要な一戦となるため、試合日程と開始時間を事前に確認しておきたい。

項目

内容

大会

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026

対戦カード

日本 vs マリ

日程

2026年9月4日(金)

試合開始時間

18:30(日本時間)

会場

ベルリン・アリーナ(ドイツ・ベルリン)

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女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

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すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

DAZN』ではバスケ女子W杯をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

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【FODチャンネル】9/2まで期間限定割引！Amazonで視聴可能

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■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

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Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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