2026 D AWARDS with upickの出演アーティストは？ラインナップ・注目グループまとめ

韓国の音楽シーンを代表する授賞式「2026 D AWARDS with upick」では、人気K-POPアーティストの出演が予定されており、豪華ラインナップに大きな注目が集まっている。トップグループによるパフォーマンスや特別ステージはもちろん、ここでしか見られないコラボレーションが実現する可能性もあり、ファンにとって見逃せないイベントとなりそうだ。

本記事では、「2026 D AWARDS with upick」の出演アーティストについて紹介する。

2026 D AWARDS with upickの開催日は？

「2026 D Awards(第2回 D AWARDS with upick)」は、2026年2月11日(水・祝)に実施される。会場は韓国・ソウルの高麗大学ソウルキャンパス内にあるファジョン体育館で、世界的に人気を拡大するK-POPシーンを象徴する授賞式として関心が高まっている。

イベント当日は午後3時30分にレッドカーペットが始まり、午後6時00分からメインセレモニーがスタート。終了は午後11時00分頃が見込まれており、長時間にわたって多彩なステージや表彰が行われる予定だ。日本と韓国に時差はないため、日本からも現地と同じスケジュールで把握できる。

さらに開催前の関連スケジュールとして、2026年1月29日に人気賞の結果が公開され、2月6日には事前受賞者が発表された。本番に向けて段階的に情報が解禁され、イベントムードが高まっている。

開催日：2026年2月11日(水・祝)

会場：高麗大学ソウルキャンパス ファジョン体育館

レッドカーペット：15:30開始

授賞式(メインセレモニー)：18:00開演

終了予定：23:00頃

人気賞結果発表：2026年1月29日

事前受賞者発表：2026年2月6日

2026 D AWARDS with upickの出演アーティストは？

「2026 D AWARDS with upick」には、計16組のアーティストが出演することが決定しており、授賞式を彩る豪華なラインナップに注目が集まっている。さらに、当日は3名のMCが進行を担当し、イベント全体を盛り上げる役割を担う。

出演者にはグローバルで人気を拡大するグループから次世代を担う注目株まで幅広い顔ぶれがそろった。なかでもZEROBASEONE、ENHYPEN、P1Harmony、QWER、FIFTY FIFTYは前年に続いて2年連続の出演となり、安定した人気と存在感を示している。

現時点で発表されている出演アーティストは以下の通り。

アーティスト 備考 82MAJOR - AHOF - AxMxP - BOYNEXTDOOR - ENHYPEN 2年連続出演 FIFTY FIFTY 2年連続出演 Hi-Fi Un!corn - izna - KickFlip - NCT WISH - NEXZ - P1Harmony 2年連続出演 QWER 2年連続出演 xikers - ZEROBASEONE 2年連続出演 チェ・リブ(CHUEI LI YU) -

「2026 D AWARDS with upick」のテレビ放送/ネット配信予定は？

「2026 D AWARDS with upick」は、2026年2月11日(水・祝)午後6時から日本国内でテレビ生中継およびネット配信が実施される。リアルタイムで授賞式の模様をチェックできる環境が整っており、視聴方法にも注目が集まっている。

テレビ放送はCS放送のTBSチャンネル1が「テレビ独占生中継」を行い、韓国から授賞式の様子をリアルタイムで届ける。録画にも対応しているため、後から視聴したい場合でも安心だ。スカパー！をはじめ、J:COMやひかりTV、auひかり テレビサービスなど複数のプラットフォームで視聴できる。

また、動画配信サービスのU-NEXTでは独占ライブ配信を実施。月額会員であれば追加料金なしで視聴可能となっており、無料トライアル中のユーザーも対象となる。ライブ配信終了後には見逃し配信も予定されており、2026年3月11日(水)23時59分まで楽しめる。なお、ライブ配信および見逃し配信ともに字幕・吹替は用意されていない。

放送/配信 サービス 日時 料金 見逃し配信 ライブ配信 U-NEXT 2026年2月11日(水・祝)18:00〜終了まで 月額会員なら追加料金なし(無料トライアル対象) 2026年3月11日(水)23:59まで テレビ生中継 TBSチャンネル1(CS放送) 2026年2月11日(水・祝)18:00〜23:00 各放送サービスの契約料金に準ずる 録画可能

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。