MLBホームランダービー2026は、オールスターウィークの中でも大きな注目を集める恒例イベントだ。メジャー屈指のスラッガーたちが本塁打数を競い合い、通常の試合とは異なる迫力とエンタメを楽しめる。

本記事では、MLBホームランダービー2026の出場者、ルール、見どころ、歴代優勝者を紹介する。

MLBホームランダービー2026の出場者は誰？

MLBホームランダービー2026は、現地時間2026年7月13日(月)、日本時間7月14日(火)にフィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで開催される。出場者は全8選手で、開催地フィリーズのカイル・シュワーバーとブライス・ハーパーをはじめ、各球団を代表するスラッガーが名を連ねた。

日本人選手では、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が出場する。日本人選手のホームランダービー出場は2021年の大谷翔平以来2人目で、日本人内野手としては史上初の快挙となる。

そのほか、2025年大会準優勝のジュニオール・カミネロ、ヤンキースのベン・ライス、ロイヤルズのジャック・カリアノーネ、カージナルスのジョーダン・ウォーカーら若手スラッガーも参戦。大谷翔平は膝のコンディション調整などを考慮し、今大会の出場は見送っている。

選手 所属 備考 カイル・シュワーバー フィラデルフィア・フィリーズ 開催地フィリーズの主砲。優勝候補の一人 ブライス・ハーパー フィラデルフィア・フィリーズ 地元のスター選手。過去のホームランダービー優勝者 村上宗隆 シカゴ・ホワイトソックス 日本人選手として2021年の大谷翔平以来2人目の出場 ベン・ライス ニューヨーク・ヤンキース ヤンキース期待の若手スラッガー ジュニオール・カミネロ タンパベイ・レイズ 2025年大会準優勝。史上最年少優勝を狙う ジャック・カリアノーネ カンザスシティ・ロイヤルズ 注目の若手スラッガー ウィルソン・コントレラス ボストン・レッドソックス 強打が持ち味の捕手 ジョーダン・ウォーカー セントルイス・カージナルス カージナルスの若き有望株

MLBホームランダービー2026のルールは？

MLBホームランダービー2026では、2015年から採用されていた制限時間制が廃止され、新たにスイング数を基準とするルールが導入される。各選手は決められた回数のスイングで本塁打数を競う形式となる。

第1ラウンドでは各選手20スイング、準決勝と決勝では各選手15スイングが与えられる。スイングは本塁打になったかどうかにかかわらずカウントされるため、限られたスイング数の中でどれだけ本塁打を重ねられるかがポイントだ。

出場する8選手は、まず第1ラウンドで全員が競技を行い、本塁打数の上位4選手が準決勝へ進出する。準決勝では第1ラウンドの成績をもとに「1位対4位」「2位対3位」の組み合わせで対戦し、勝ち上がった2選手が決勝で優勝を争う。

また、各ラウンドの最後のスイングで本塁打を放った場合は、本塁打が出なくなるまでスイングを続けられる。従来の飛距離によるボーナスタイムは廃止され、同点時は第1ラウンドでは最長飛距離、準決勝・決勝では3スイングずつの延長戦で勝者を決める。

項目 ルール内容 大会形式 8選手による全3ラウンド制 第1ラウンド 各選手20スイング。本塁打数の上位4選手が準決勝へ進出 準決勝 各選手15スイング。第1ラウンドの成績をもとに1位対4位、2位対3位で対戦 決勝 各選手15スイング。準決勝を勝ち上がった2選手が優勝を争う スイングの扱い 本塁打の有無にかかわらず、すべてのスイングをカウント 継続スイング ラウンド最後のスイングで本塁打を放った場合、本塁打が出なくなるまで続行可能 ボーナスラウンド 従来の飛距離による追加時間は廃止 同点時 第1ラウンドは最長飛距離、準決勝・決勝は3スイングずつの延長戦で決着

MLBホームランダービー過去10年の優勝者は？

MLBホームランダービーでは、メジャーを代表する強打者たちが毎年熱戦を繰り広げてきた。直近10年では、アーロン・ジャッジ、ブライス・ハーパー、ピート・アロンゾ、フアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロJr.ら、球界屈指のスラッガーが優勝を飾っている。

2025年大会では、マリナーズのカル・ローリーが決勝でジュニオール・カミネロを破り、ホームランダービー王者に輝いた。2023年にはブラディミール・ゲレーロJr.が優勝し、父のブラディミール・ゲレーロ氏に続く親子制覇を達成している。

また、ピート・アロンゾは2019年と2021年に優勝。2020年大会は新型コロナウイルスの影響で中止となったが、実施された大会では2大会連続で頂点に立った。

年 優勝者 所属チーム 開催球場 2025年 カル・ローリー シアトル・マリナーズ トゥルーイスト・パーク 2024年 テオスカー・ヘルナンデス ロサンゼルス・ドジャース グローブライフ・フィールド 2023年 ブラディミール・ゲレーロJr. トロント・ブルージェイズ T-モバイル・パーク 2022年 フアン・ソト ワシントン・ナショナルズ ドジャー・スタジアム 2021年 ピート・アロンゾ ニューヨーク・メッツ クアーズ・フィールド 2020年 中止 - - 2019年 ピート・アロンゾ ニューヨーク・メッツ プログレッシブ・フィールド 2018年 ブライス・ハーパー ワシントン・ナショナルズ ナショナルズ・パーク 2017年 アーロン・ジャッジ ニューヨーク・ヤンキース マーリンズ・パーク 2016年 ジャンカルロ・スタントン マイアミ・マーリンズ ペトコ・パーク

MLBホームランダービーの中継予定は？

MLBホームランダービー2026は、日本時間2026年7月14日(火)9:00に開始予定だ。日本国内では、ネット配信とテレビ放送の両方で視聴できる見込みとなっている。

ネットでは、2026年からNetflixがホームランダービーを世界独占ライブ配信する。日本国内でも視聴可能で、イベント本編に先立ち、日本時間8:00から特別番組が配信される予定だ。また、SPOTV NOWでも有料プラン向けにライブ配信が行われる。

テレビでは、CS放送のJ SPORTS 2が日本時間7月14日(火)8:45から生中継を実施する。解説は藪恵壹氏と久保田市郎氏、実況は谷口廣明氏が担当予定。なお、同日夜には録画放送も予定されている。

放送・配信サービス 放送・配信時間 内容 視聴条件 SPOTV NOW 2026年7月14日(火)9:00～ ライブ配信 有料プランへの登録が必要 Netflix 2026年7月14日(火)8:00～ 特別番組・ライブ配信

本編は9:00開始予定 Netflixへの登録が必要 J SPORTS 2 2026年7月14日(火)8:45～12:30 CS生中継 スカパー！などでの視聴契約が必要 J SPORTS 2 2026年7月14日(火)22:00～ 録画放送 スカパー！などでの視聴契約が必要

MLBホームランダービー2026のおすすめ視聴方法は？

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

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MLB 2026｜関連情報

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