バレーボール女子日本代表の最新メンバーは？2026年登録選手一覧・ポジション別まとめ

ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権、オリンピックなどの国際大会を戦うバレーボール女子日本代表。世界ランキング上位を維持する強豪国として、毎年発表される代表メンバーにも大きな注目が集まっている。

本記事では、バレーボール女子日本代表の最新メンバーリストをはじめ、ポジション別の登録選手や注目選手、チームの最新情報について紹介する。

本記事では、バレーボール女子日本代表の最新メンバーリストについて紹介する。

バレーボール女子日本代表の最新メンバーリストは？

2026年度のバレーボール女子日本代表には、合計37名が登録された。フェルハト・アクバシュ監督体制2年目を迎える今シーズンは、主将を務める石川真佑を中心に、ネーションズリーグ(VNL)や世界選手権などの国際大会へ向けたチーム強化が進められている。

今年度は14名が初めて代表登録メンバーに選出されており、高校生や大学生を含む若手選手の抜擢も大きな注目ポイントとなっている。経験豊富な主力選手と将来を担う若手選手が融合した新たな女子日本代表の戦いに期待が高まる。

2026年度の登録メンバーは以下の通り。

ポジション 選手名 セッター(S) 関菜々巳、栄絵里香、中川つかさ、塩出仁美、花岡千聡、松井珠己、二宮みずき、小林天音 アウトサイドヒッター(OH) 和田由紀子、石川真佑、佐藤淑乃、鴫原ひなた、川添美優、宮部愛芽世、廣田あい、北窓絢音、大森咲愛、秋本美空、佐藤彩夏、志摩美古都、忠願寺莉桜、大雲舞子 ミドルブロッカー(MB) 荒木彩花、島村春世、山田二千華、山口真季、宮部藍梨、本田凜、井上未唯奈、馬場柚希、甲萌香、山下裕子 リベロ(L) 小島満菜美、岩澤実育、福留慧美、西崎愛菜、西村弥菜美

なお、主将は石川真佑が継続して務める。初選出選手は14名にのぼり、忠願寺莉桜、山下裕子、大雲舞子、小林天音ら高校生世代も登録メンバー入りを果たした。

項目 内容 監督 フェルハト・アクバシュ 主将 石川真佑 登録人数 37名 初選出 14名 高校生選出 忠願寺莉桜、山下裕子、大雲舞子、小林天音

バレーボールネーションズリーグ2026の日程は？

バレーボールネーションズリーグ2026(VNL2026)は、2026年6月3日に開幕する。女子大会には世界の強豪18カ国が参加し、予選ラウンド3週とファイナルラウンドを通じて世界一を争う。

女子日本代表はカナダ、フィリピン、日本の3カ国を転戦しながら予選ラウンド全12試合を戦う。開幕週はカナダ・ケベックでフランス、ウクライナ、ドイツ、カナダと対戦。第2週はフィリピン・マニラ、第3週は大阪でホームラウンドを迎える。

特に大阪ラウンドではブラジル、トルコ、ポーランドといった世界ランキング上位国との対戦が予定されており、ファイナルラウンド進出を占う重要な戦いとなりそうだ。

日程 対戦カード 開催地 6月4日(木) 5:30 フランス vs 日本 カナダ・ケベック 6月6日(土) 5:30 ウクライナ vs 日本 カナダ・ケベック 6月7日(日) 9:00 ドイツ vs 日本 カナダ・ケベック 6月8日(月) 7:00 カナダ vs 日本 カナダ・ケベック 6月17日(水) 21:00 日本 vs セルビア フィリピン・マニラ 6月19日(金) 21:00 日本 vs チェコ フィリピン・マニラ 6月20日(土) 21:00 日本 vs ドミニカ共和国 フィリピン・マニラ 6月21日(日) 21:00 日本 vs イタリア フィリピン・マニラ 7月8日(水) 19:20 日本 vs ブラジル 日本・大阪 7月9日(木) 19:20 日本 vs タイ 日本・大阪 7月11日(土) 19:20 日本 vs トルコ 日本・大阪 7月12日(日) 19:20 日本 vs ポーランド 日本・大阪

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。