マスターズ2026の実況・解説は誰？担当キャスター一覧まとめ

ゴルフのメジャー大会「マスターズ2026」は、世界最高峰のプレーだけでなく、実況・解説陣の顔ぶれにも注目が集まる大会だ。各放送・配信サービスごとに担当キャスターが異なり、視聴体験に大きな影響を与える要素となる。

本記事では、マスターズ2026の実況・解説を担当するキャスター一覧を紹介する。

マスターズ2026の実況・解説は誰？

ゴルフのメジャー大会「マスターズ2026」は、プレーの質はもちろん、実況・解説陣の顔ぶれにも注目が集まる。今大会ではTBS系列(地上波・BS-TBS)の中継体制が刷新され、長年大会を支えてきた解説陣から新たな世代へとバトンが引き継がれている。

解説には、マスターズ出場経験を持つ実力者が名を連ねる。朝の放送枠を担当するのは宮里優作。これまで中嶋常幸が担ってきたポジションを受け継ぎ、現役目線での分析を届ける。夜の放送枠では藤田寛之が解説を務め、芹澤信雄からバトンを受けた形で試合終盤の展開を読み解く。

さらに、現地からのラウンド解説は今田竜二が担当。オーガスタのコース特性や選手の細かな変化をリアルタイムで伝える役割を担う。実況は小笠原亘と伊藤隆佑の両アナウンサーが担当し、現地リポートは小沢光葵が務める体制だ。

また、ネット配信では『U-NEXT』のマルチチャンネル機能を通じて、日本語実況・解説付きのメイン中継も提供。視聴スタイルに応じて最適な解説付き中継を選択できる点も、今大会の特徴となっている。

役割 担当 解説(朝) 宮里優作 解説(夜) 藤田寛之 ラウンド解説 今田竜二 実況 小笠原亘／伊藤隆佑 現地リポート 小沢光葵

【4月12日】マスターズ2026最終日の放送・配信スケジュール

マスターズ2026の最終ラウンド(4月12日)は、地上波では『TBS系列』による中継、ネットでは『U-NEXT(月額プラン/31日間無料トライアルあり)』で視聴できる。大会のクライマックスとなる一日だけに、例年同様に長時間の中継体制が組まれている。

テレビは深夜帯から翌朝にかけての放送枠となり、延長対応も含めて優勝決定の瞬間までカバーされる見通し。一方、U-NEXTではライブ配信が先行してスタートし、複数チャンネルによるマルチ視聴にも対応している。

ネット配信では、日本語実況付きのメイン中継に加え、注目組や名物ホールに特化した映像などを自由に選択可能。視点を切り替えながら観戦できるため、テレビ中継とは異なる楽しみ方ができる点が特徴だ。

なお、当日の進行や天候によって放送・配信時間が変更となる可能性もあるため、視聴前には各サービスの最新情報を確認しておきたい。

※すべて日本時間。

※放送・配信時間は変更となる場合あり。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

U-NEXTのマルチチャンネル配信とは？特徴を解説

全ラウンドをライブおよび見逃し配信する『U-NEXT』では、複数視点から観戦できるマルチチャンネル配信が用意されている。ユーザーは用途に応じてチャンネルを切り替えながら、同時進行する試合展開を自由に楽しめるのが特徴だ。

日本語実況・解説付きのメイン映像に加え、特定の選手やホールにフォーカスしたチャンネルが複数用意されており、通常のテレビ中継とは異なる視聴体験が可能となっている。

Ch1：メイン中継(日本語実況・解説付き)

大会全体の進行を追う基本となるチャンネル。国際映像をベースに、日本語実況と解説で試合を視聴できる。

Ch2：練習場ライブ

ドライビングレンジの様子を中心に配信。ラウンド前の調整や選手のコンディションをチェックできる。

Ch3：注目グループ密着

大会で注目される選手の組にフォーカス。特定のプレーヤーのプレーを継続して追うことができる。

Ch4：アーメンコーナー

難所として知られる11番から13番ホールを専門に配信。風やコース設計が勝負を左右する緊張感の高いエリアを堪能できる。

Ch5：終盤ホール(15番・16番)

スコアが大きく動く終盤の重要ホールに特化したチャンネル。優勝争いの行方を左右するシーンをリアルタイムで追える。

マスターズ2026のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、マスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × マスターズ・トーナメント × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。