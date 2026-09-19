「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が、9月19日(土)に行われる。

本記事では、アジア大会2026開会式の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア大会2026開会式の実施スケジュールは？

アジア大会2026の開会式は、9月19日(土)に名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)で開催。当日は、同会場で13:30に開門、16:00にWARM-UP STAGE開始、18:00に開会式が開始予定となっている。WARM-UP STAGEは式典直前に行われるイベントのことで、MCに小林拓一郎と加藤里奈が出演。さらに「INI」と「四郷地区棒の手保存会」の皆さんが出演予定だ。

開会式当日(9/19)のスケジュール

開門：13時半

WARM-UP STAGE開始：16時

開会式開始：18時

アジア大会2026開会式の出演者・構成は？

開会式の出演者は、発表されていない。ただし、総合演出は堤幸彦氏が務め、式典が「オープニングパフォーマンス」「国旗入場・国旗掲揚」「選手入場」「開会宣言」「OCA旗入場・旗掲揚・宣誓」「アーティスティックパフォーマンス」トーチリレー・聖火点灯」「フィナーレ」で構成されることは伝えられている。

また、INI、大久保佳代子、武井咲、松平健が「愛知・名古屋2026公式アンバサダー」を務めており、大会公式イベントへの出演などもアンバサダー活動の一環であることが伝えられている。ただし、それらの人物が開会式に出演するかどうかは告知されていない。

アジア大会2026開会式の中継予定

開会式の模様は、地上波『TBS系列』でのテレビ放送、ネット『TVer』での生中継が予定されておらず。報道番組などで映像が流れる可能性は否定できないが、番組表上の情報では中継なしとなっている。

一方、ネット『U-NEXT』では9月19日(土)18:40から開会式のライブ配信を予定している。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。