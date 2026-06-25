2026年W杯グループCの決勝トーナメント進出国は？日本代表の対戦相手候補・最終順位まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループCの全日程が終了し、決勝トーナメント進出国と最終順位が確定した。ブラジル代表やモロッコ代表などが争ったグループの結果は、日本代表の決勝トーナメント初戦の対戦相手にも影響する。
本記事では、グループCの最終順位と決勝トーナメント進出国、日本との対戦について紹介する。
グループCの最終順位・決勝トーナメント進出国は？
FIFAワールドカップ2026・グループCは全日程を終え、ブラジル代表が首位、モロッコ代表が2位で決勝トーナメント進出を決めた。両チームはともに2勝1分けの勝ち点7で並んだが、得失点差で上回ったブラジルが首位通過となった。
ブラジルは最終節でスコットランド代表に3-0で快勝し、得失点差を+6まで伸ばした。モロッコもハイチ代表に4-2で勝利したものの、得失点差でブラジルを下回り、2位でグループステージを突破している。
3位のスコットランドは勝ち点3で全日程を終了。各グループ3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメントに進出するため、他グループの最終結果を待つことになる。3戦全敗のハイチは最下位となり、グループステージ敗退が確定した。
|順位
|チーム
|勝ち点
|得失点差
|結果
|1
|ブラジル
|7
|+6
|決勝トーナメント進出
|2
|モロッコ
|7
|+3
|決勝トーナメント進出
|3
|スコットランド
|3
|-3
|他グループの結果次第
|4
|ハイチ
|0
|-6
|グループステージ敗退
決勝トーナメントで日本と対戦する可能性がある国は？
FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント初戦で日本代表と対戦する可能性があるのは、グループCを突破したブラジル代表とモロッコ代表だ。対戦相手は、日本がグループFを何位で通過するかによって決まる。
日本がグループFを1位で通過した場合は、グループCを2位で突破したモロッコとラウンド32で対戦する。モロッコは2勝1分けの勝ち点7を獲得し、得失点差+3でグループステージを終えた。
日本がグループFを2位で通過した場合は、グループC首位のブラジルと対戦する。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7、得失点差+6で首位通過を決めており、日本にとって厳しい相手となる。
|日本のグループF最終順位
|ラウンド32の対戦相手
|相手のグループC最終順位
|1位
|モロッコ
|2位
|2位
|ブラジル
|1位
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