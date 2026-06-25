2026年W杯グループCの決勝トーナメント進出国は？日本代表の対戦相手候補・最終順位まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループCの全日程が終了し、決勝トーナメント進出国と最終順位が確定した。ブラジル代表やモロッコ代表などが争ったグループの結果は、日本代表の決勝トーナメント初戦の対戦相手にも影響する。

本記事では、グループCの最終順位と決勝トーナメント進出国、日本との対戦について紹介する。

グループCの最終順位・決勝トーナメント進出国は？

FIFAワールドカップ2026・グループCは全日程を終え、ブラジル代表が首位、モロッコ代表が2位で決勝トーナメント進出を決めた。両チームはともに2勝1分けの勝ち点7で並んだが、得失点差で上回ったブラジルが首位通過となった。

ブラジルは最終節でスコットランド代表に3-0で快勝し、得失点差を+6まで伸ばした。モロッコもハイチ代表に4-2で勝利したものの、得失点差でブラジルを下回り、2位でグループステージを突破している。

3位のスコットランドは勝ち点3で全日程を終了。各グループ3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメントに進出するため、他グループの最終結果を待つことになる。3戦全敗のハイチは最下位となり、グループステージ敗退が確定した。

順位 チーム 勝ち点 得失点差 結果 1 ブラジル 7 +6 決勝トーナメント進出 2 モロッコ 7 +3 決勝トーナメント進出 3 スコットランド 3 -3 他グループの結果次第 4 ハイチ 0 -6 グループステージ敗退

決勝トーナメントで日本と対戦する可能性がある国は？

FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント初戦で日本代表と対戦する可能性があるのは、グループCを突破したブラジル代表とモロッコ代表だ。対戦相手は、日本がグループFを何位で通過するかによって決まる。

日本がグループFを1位で通過した場合は、グループCを2位で突破したモロッコとラウンド32で対戦する。モロッコは2勝1分けの勝ち点7を獲得し、得失点差+3でグループステージを終えた。

日本がグループFを2位で通過した場合は、グループC首位のブラジルと対戦する。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7、得失点差+6で首位通過を決めており、日本にとって厳しい相手となる。

日本のグループF最終順位 ラウンド32の対戦相手 相手のグループC最終順位 1位 モロッコ 2位 2位 ブラジル 1位

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