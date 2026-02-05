【2026年最新版】Jリーグを安く見られる配信サービスはどれ？料金比較とおすすめプランまとめ

明治安田Jリーグ百年構想リーグが、2026-27シーズン開幕までの約半年間にわたって行われる。

本記事では、2026年最新版の情報をもとに、Jリーグを安く視聴できる配信サービス料金について紹介する。。

2026年Jリーグ百年構想リーグの放送・配信予定は？

2026年のJリーグは、秋春制移行に伴う特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」として大会は2月6日(金)に開幕し、6月7日(日)まで実施予定となっている。

試合は。『DAZN』でJ1・J2・J3の全試合をライブ配信し、見逃し視聴にも対応する。『ABEMA de DAZN』でもリーグ戦を配信予定で、毎節厳選された試合の無料ライブ配信が実施される見込みだ。

テレビ放送は、開幕節では日本テレビ系列が「FC東京vs鹿島アントラーズ」を全国ネットで生中継するほか、NHK BSやBS10でも注目カードが放送予定となっている。さらに、地方局では地元クラブの試合を中心にローカル中継が行われる見込みだ。

なお、2024〜2025年にJ3を配信していた『Lemino』は、百年構想リーグの配信は予定していない。また、CS放送はルヴァンカップや天皇杯を中心に放送するが、リーグ戦の中継は予定されていない。

放送・配信媒体 内容 対象試合 DAZN / DMM×DAZNホーダイ ライブ配信・見逃し配信 J1・J2・J3全試合 ABEMA de DAZN ライブ配信(一部無料あり) リーグ戦配信 / 毎節厳選試合を無料配信予定 DAZN Freemium 不定期配信 一部試合を無料配信の可能性 日本テレビ系列(地上波) 全国生中継 開幕戦など注目カード NHK BS 生中継 注目カード BS10 無料生中継 特別試合(例:ピースマッチ) 地方局 ローカル放送 地元クラブの試合を中心に中継

Jリーグを安く見られる配信プランは？2026年最新料金を比較

Jリーグのリーグ戦(J1・J2・J3)を全試合視聴するには、『DAZN』に加入する必要があるが、プランはいくつかの選択肢がある。

長期契約を前提とするなら年間プランが有力な選択肢となるが、「まずは気軽に始めたい」「シーズン中だけ加入したい」という場合は『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。『DMM×DAZNホーダイ』は月額料金を抑えながらJリーグ全試合を視聴でき、さらにDMMプレミアムのコンテンツも利用可能な点が魅力となる。年間契約のような縛りがないため、オフシーズンに解約してシーズン開幕に合わせて再加入するなど柔軟な運用ができるのもメリット。コストと使いやすさのバランスを重視するなら、有力な選択肢のひとつと言える。

一方で、1年以上継続して視聴する場合は年間プランが割安になるケースもあるほか、学生であれば学割プランが候補に入る。

サービス名 月額料金(税込) 年間総額(税込) 特徴・向いている人 Jリーグ年間視聴パス 実質2,500円 30,000円(12ヶ月) / 45,000円(18ヶ月) 年間最安値。購入額の一部がクラブに還元される DAZN年間プラン(一括払い) 実質2,667円 32,000円 1年間継続する場合の公式最安プラン ABEMA de DAZN(学割) 実質1,333円 16,000円 学生限定で最安クラス。年間契約が条件 DMM×DAZNホーダイ 3,480円 41,760円 月額払いの中では割安。DMMプレミアムも利用可能 ABEMA de DAZN(一般) 3,800円 30,000円 コメント機能が利用可能 DAZN for docomo 4,200円 50,400円 ドコモ特定プラン契約者は追加料金なしで利用できる場合あり DAZN月額プラン 4,200円 50,400円 公式の通常プラン

Jリーグのおすすめ視聴方法

Jリーグ百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可