2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグにも、多数の日本人選手所属チームが出場する。

本記事では、チャンピオンズリーグ2026-27の日本人出場試合を紹介する。

チャンピオンズリーグ26-27の日本人所属チームは？

チーム リーグ 選手名 アストン・ヴィラ プレミアリーグ 鈴木彩艶 バイエルン・ミュンヘン ブンデスリーガ 伊藤洋輝 リヴァプール プレミアリーグ 遠藤航

※CL登録メンバー外 PSV エールディビジ 佐野航大 フェイエノールト エールディビジ 渡辺剛 リール リーグ・アン 上田綺世 スロヴァン・ブラチスラヴァ ニケ・リーガ 松岡大起

チャンピオンズリーグ26-27の日本人出場試合は？

チャンピオンズリーグ2026-27の最新試合で、日本人選手が出場する可能性のある試合は以下の通り。

チャンピオンズリーグ最新試合日程

節 対戦カード 開始日時 テレビ放送 ネット配信 リーグフェーズ

第1節 クルブ・ブルッヘ vs アストン・ヴィラ 9/9(水)1:45 WOWOWプライム WOWOWオンデマンド

Lemino(試合日24時～ディレイ配信) リーグフェーズ

第1節 リール vs ベティス 9/9(水)4:00 - WOWOWオンデマンド

Lemino(試合日24時～ディレイ配信) リーグフェーズ

第1節 バルセロナ vs フェイエノールト 9/10(木)1:45 WOWOWプライム WOWOWオンデマンド

Lemino(試合日24時～ディレイ配信) リーグフェーズ

第1節 パリ・サンジェルマン vs スロヴァン・ブラチスラヴァ 9/10(木)4:00 - WOWOWオンデマンド

Lemino（試合日の24:00～ディレイ配信） リーグフェーズ

第1節 PSV vs シャフタール・ドネツク 9/11(金)1:45 WOWOWライブ WOWOWオンデマンド

Lemino(試合日24時～ディレイ配信) リーグフェーズ

第1節 バイエルン vs ボデ/グリムト 9/11(金)4:00 WOWOWライブ WOWOWオンデマンド

Lemino(試合日24時～ディレイ配信)

※すべて日本時間。

※日程・中継スケジュールは変更の可能性あり。

チャンピオンズリーグ26-27のテレビ中継・ネット配信局

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは、衛星放送『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』『Leminoプレミアム』で配信される。なお、開幕前時点の発表では、『Leminoプレミアム』の中継はリーグフェーズ第1節全試合が対象となり、いずれも試合日の日本時間当日24時からのディレイ配信となる。なお、『Leminoプレミアム』には初回初月無料期間が存在するが、無料期間以降は月額1,540円(税込)で自動更新となる点には注意が必要だ。

一方、『WOWOWオンデマンド』では大会全試合のライブ視聴が可能だ。

中継局 形態 月額(税込) 無料期間 対象試合 Leminoプレミアム ネット 1,540円 31日間(初回) リーグフェーズ第1節全試合をディレイ配信 WOWOWオンデマンド ネット 2,530円 - 決勝までの全試合をライブ配信 WOWOW 衛星放送 2,530円 - 決勝までの注目試合を生中継

チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

一方、リーグフェーズ第1節に関しては『Leminoプレミアム』で全試合がディレイ配信となるものの、初回初月無料で視聴することもできるため、ライブ視聴にこだわらない方であればおすすめだ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

Lemino

Leminoプレミアムではチャンピオンズリーグ・リーグフェーズMD1の全試合を試合当日24時よりディレイ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

WOWOWオンデマンドなら全試合ライブ配信！

『WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

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