サッカー フランス代表vsスペイン代表はどっちが強い？北中米ワールドカップの成績まとめ

FIFAワールドカップ2026・準決勝で、フランス代表とスペイン代表が対戦する。欧州を代表する強豪国同士の一戦だけに、どちらが強いのか、今大会の戦いぶりにも注目が集まっている。

本記事では、フランス代表vsスペイン代表の北中米ワールドカップ2026での成績、両チームの勝ち上がりを振り返る。

フランス代表│北中米ワールドカップ2026の成績は？

フランス代表は、FIFAワールドカップ2026で開幕から準々決勝まで6戦全勝を記録している。グループステージを3連勝で首位通過すると、ノックアウトステージでもスウェーデン、パラグアイ、モロッコを破り、準決勝進出を決めた。

ここまでの通算成績は6勝0分0敗、16得点2失点。攻撃陣ではキリアン・エムバペが6試合で8ゴール3アシストを記録し、得点ランキングでも上位に立っている。さらに、ミカエル・オリーズが大会最多の6アシストをマークし、チャンスメイクの面でも存在感を示している。

守備面でも安定感は際立っており、決勝トーナメントに入ってからは3試合連続クリーンシートを達成。攻守両面で完成度の高い戦いを続けながら、スペイン代表との準決勝に臨む。

ラウンド 対戦相手 スコア 結果 グループステージ第1節 セネガル代表 3-1 勝利 グループステージ第2節 イラク代表 3-0 勝利 グループステージ第3節 ノルウェー代表 4-1 勝利 ラウンド32 スウェーデン代表 3-0 勝利 ラウンド16 パラグアイ代表 1-0 勝利 準々決勝 モロッコ代表 2-0 勝利

スペイン代表│北中米ワールドカップ2026の成績は？

スペイン代表は、FIFAワールドカップ2026でここまで6戦5勝1分0敗を記録し、2010年南アフリカ大会以来となるベスト4進出を果たしている。グループステージを2勝1分で首位通過すると、決勝トーナメントでもオーストリア、ポルトガル、ベルギーを破り、準決勝へ勝ち進んだ。

通算成績は6試合で11得点1失点。守護神ウナイ・シモンを中心とした守備の安定感が際立っており、準々決勝のベルギー戦で失点するまで無失点を継続していた。攻撃面では、ラミン・ヤマルら若い才能が存在感を示している。

また、ミケル・メリーノはラウンド16のポルトガル戦、準々決勝のベルギー戦で途中出場から決勝点を挙げるなど、勝負どころで大きな役割を果たしている。伝統のポゼッションに縦への推進力を加えたスタイルで、フランス代表との準決勝に臨む。

ラウンド 対戦相手 スコア 結果 グループステージ第1節 カーボベルデ代表 0-0 引き分け グループステージ第2節 サウジアラビア代表 4-0 勝利 グループステージ第3節 ウルグアイ代表 1-0 勝利 ラウンド32 オーストリア代表 3-0 勝利 ラウンド16 ポルトガル代表 1-0 勝利 準々決勝 ベルギー代表 2-1 勝利

フランス代表とスペイン代表はどっちが強い？

フランス代表とスペイン代表は、いずれも世界トップクラスの実力を持つ強豪国だ。

今大会の成績を見ると、フランスは準々決勝まで6戦全勝、16得点2失点と攻守で高い完成度を示している。キリアン・エムバペを中心とした攻撃力に加え、決勝トーナメントでは3試合連続無失点を記録しており、個の力と守備の安定感が大きな強みとなっている。

一方のスペインも、ここまで6戦5勝1分、11得点1失点と安定した戦いぶりを見せている。伝統のポゼッションに縦への速さを加えたスタイルで試合を支配し、守備面でも失点を最小限に抑えている。ラミン・ヤマルら若い選手の台頭も、チームの勢いを後押ししている。

総合的に見れば、技術やボール保持ではスペイン、フィジカルやカウンターの迫力ではフランスに強みがあるといえる。準決勝ではスペインの組織力とフランスの個の力がぶつかる拮抗した一戦になるだろう。

フランス代表vsスペイン代表の試合日程・開始時間は？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、日本時間2026年7月15日(水)4:00に開始予定だ。決勝進出を争う欧州勢同士の注目カードで、早朝のキックオフとなる。

会場はアメリカ・テキサス州ダラスのダラススタジアム。今大会のファイナル進出を懸け、フランスとスペインが大一番に臨む。

項目 詳細 試合 フランス代表vsスペイン代表 日程 2026年7月15日(水) 開始時間 4:00(日本時間) スタジアム ダラススタジアム 開催地 アメリカ・ダラス

フランスvsスペインのテレビ放送・ネット配信スケジュールは？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、『DAZN』で無料ライブ配信および見逃し配信される。テレビでは地上波『日本テレビ』で生中継され、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では7月15日(水)21:00から録画放送が予定されている。

一方で、地上波『フジテレビ』や『NHK総合』での放送予定はない。『DAZN』ではこの試合を無料で視聴できるほか、有料会員であれば見逃し配信を含めて今大会全104試合を視聴可能だ。日本テレビの中継では、柿谷曜一朗氏が現地解説、北澤豪氏がスタジオ解説、伊藤遼アナウンサーが実況を担当する。

サービス・チャンネル 視聴方法 中継・配信内容 実況・解説 DAZN ネット配信 無料ライブ配信・見逃し配信 未発表 日本テレビ 地上波 生中継 現地解説：柿谷曜一朗

スタジオ解説：北澤豪

実況：伊藤遼 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送

(7月15日(水)21:00) 解説：長谷川健太

アナウンサー：長谷川健太

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