女子バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の準々決勝で、女子日本代表が女子ブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本vsブラジルの無料配信の有無、中継局を紹介する。

日本vsブラジルの試合日程

決勝ラウンド1回戦の準々決勝、日本vsブラジルは日本時間7月22日(水)20:30に開始される予定だ。

勝利したチームは、続く準決勝でイタリアvsオランダの勝者と激突することとなる。

ラウンド：準々決勝

試合：日本代表vsブラジル代表

開催日：2026年7月22日(水)

開始時間：20:30(日本時間)

開催地：中国・マカオ

日本vsブラジルはどこで見られる？

日本vsブラジルは、テレビ放送が地上波『TBS系列』、ネット配信が『U-NEXT』と『Volleyball TV』で生中継予定となっている。

放送・配信局 形態 中継時間 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 7月22日(水)20:10～

ライブ＆見逃し配信 TBS系列 地上波 7月22日(水)20:10～22:00

生中継 Volleyball TV ネット 7月22日(水)20:30～

ライブ＆見逃し配信

※すべて日本時間。

※中継時間・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式および各中継局公式サイトよりご確認ください。

日本vsブラジルのTVer無料配信はある？

日本vsブラジルは地上波民の『TBS系列』で生中継されるが、ネット『TVer』による無料同時配信は行われない。

ネットで視聴したい場合、前述した『U-NEXT』での視聴がおすすめ。『U-NEXT』には31日間の無料トライアルがあり、期間中もネーションズリーグ日本戦を含む対象の見放題コンテンツが視聴可能だ。

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。