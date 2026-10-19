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20261018 rays guardians mlb(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

MLB2026リーグ優勝決定シリーズ ドジャース以外のテレビ放送・ネット配信はある？中継局はどこ？

MLB2026のリーグ優勝決定シリーズはロサンゼルス・ドジャース戦以外も中継される？テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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2026年MLBポストシーズンのリーグ優勝決定シリーズは、ナ・リーグではブルワーズがドジャースに勝利したが、ア・リーグではレイズvsガーディアンズが続いている。

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本記事では、ドジャース以外のリーグ優勝決定シリーズのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

MLBリーグ優勝決定シリーズ ドジャース以外の地上波放送はある？

MLB2026リーグ優勝決定シリーズは、ア・リーグでタンパベイ・レイズとクリーブランド・ガーディアンズが対戦している。

ドジャースが出場しないア・リーグ優勝決定シリーズも衛星放送『NHK BS』『J SPORTS』でテレビ中継される。

チャンネル

形態

中継対象

J SPORTS

衛星放送

ア・リーグ優勝決定シリーズ全試合

NHK総合

地上波

ドジャース以外の試合は放送予定なし

NHK BS

衛星放送

ア・リーグ優勝決定シリーズ全試合

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MLBリーグ優勝決定シリーズ ドジャース以外のネット配信はある？

ドジャース以外のリーグ優勝決定シリーズも『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』で全試合ライブ配信される。

また、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』では、ポストシーズンの試合開催日に毎日1試合を厳選してライブ配信する。プライム会員は追加料金なしで視聴可能だ。

配信サービス

中継対象

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ドジャース以外のリーグ優勝決定シリーズ 試合日程

2026年のア・リーグ優勝決定シリーズは、レイズとガーディアンズが対戦。10月19日(月)の第5戦終了時点でレイズが3勝2敗とし、ワールドシリーズ進出に王手をかけている。

第6戦は日本時間10月20日(火)、第7戦は21日(水)に実施予定。なお、第6戦でレイズが勝利した場合、第7戦は開催されない。

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/20(火)9:08

優勝決定シリーズ 第6戦
レイズ vs ガーディアンズ

NHK BS
J SPORTS

MLB.tv(Amazon)
SPOTV NOW
Lemino(SPOTVパック)

10/21(水)9:08

優勝決定シリーズ 第7戦
レイズ vs ガーディアンズ

NHK BS
J SPORTS

MLB.tv(Amazon)
SPOTV NOW
Lemino(SPOTVパック)

※すべて日本時間。
※第7戦は必要な場合のみ開催。
※試合日時、放送・配信予定は変更の可能性あり。

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  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

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