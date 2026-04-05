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Amazon新生活セールFinalは3/31(火)～！注目のセール品をチェック
Aoi Fujimiya

Amazon新生活セールFINALで安くなるAnker製品は？おすすめ商品と値下げ情報まとめ

Amazon新生活セールFINALで安くなるAnker商品は？充電器・モバイルバッテリーなど対象製品と割引率を紹介。

3/31(火)～4/6(月)まで開催

Amazon

Amazon新生活セールFinal2026

セールは2026年4月6日(月)まで開催！

人気商品は売り切れ必至！今すぐ割引価格をチェック

Amazon新生活セール2026

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

『Amazon新生活セールFINAL』では、人気ガジェットブランドAnkerの製品が多数セール対象となっており、充電器やモバイルバッテリー、イヤホンなど定番アイテムの値下げに注目が集まっている。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

本記事では、Amazon新生活セールFINALで安くなるAnker製品について紹介する。

Amazon新生活セールFINALで安くなるAnker製品は？

『Amazon新生活セールFINAL』では、人気ガジェットブランドAnkerの幅広い製品がセール対象となっており、モバイルバッテリーや充電器、オーディオ機器から家電まで、多彩なラインナップで値下げが実施されている。

定番アイテムとして注目されるのは『Anker Nano Power Bank(5000mAh)』。コンパクトかつワイヤレス充電に対応したモデルで、外出時のサブバッテリーとして高い人気を誇る。また、『Anker Prime Charger(160W)』のような高出力充電器もセール対象となっており、複数デバイスを同時に充電したいユーザーにとって狙い目の一台となっている。

オーディオ分野では、『Soundcore Liberty 4 Pro』や『Soundcore AeroClip』といった完全ワイヤレスイヤホンがラインナップに含まれており、音質と機能性を両立したモデルが割引価格で購入できる点も魅力だ。さらに、『Soundcore Boost 2』のようなポータブルスピーカーも対象となっており、自宅・アウトドア問わず活用できる製品が揃う。

加えて、ロボット掃除機『Eufy X8 Pro with Self-Empty Station』や『Eufy Omni C20』といった家電カテゴリもセール対象に含まれており、新生活に合わせた環境整備を検討しているユーザーにとっても見逃せない内容となっている。

そのほか、大容量の『Anker Solix C2000 Gen 2』といったポータブル電源も割引対象となっており、防災・アウトドア用途を含めた需要の高さが反映されている。人気モデルは在庫切れも早いため、気になる商品は早めのチェックが重要となる。

充電器・チャージャー

商品価格(税込)割引率
Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports)6,490円→4,490円31%OFF
Anker Nano II 65W (PD充電器 USB-C)4,490円→3,090円31%OFF
Anker Nano Power Bank (22.5W, 5000mAh)3,490円→2,690円23%OFF
Anker Prime Charger (100W, 3 Ports)8,990円→6,290円30%OFF
Anker Nano Power Bank (MagGo Slim)6,990円→5,490円21%OFF
Anker MagGo Wireless Charging Station14,990円→9,490円37%OFF
Anker Power Bank (25000mAh)14,990円→10,490円30%OFF

イヤホン・ヘッドホン

商品価格(税込)割引率
Anker Soundcore Liberty 4 NC12,990円→8,490円35%OFF
Anker Soundcore P31i5,990円→4,990円17%OFF
Anker Soundcore Sleep A2016,990円→10,990円35%OFF
Anker Soundcore Space One10,990円→8,990円18%OFF
Anker Soundcore V20i5,990円→4,990円17%OFF
Anker Soundcore Liberty 4 Pro19,990円→13,990円30%OFF
Anker Soundcore AeroFit 216,990円→11,490円32%OFF

ロボット掃除機

商品価格(税込)割引率
Anker Eufy Robot Vacuum Omni C2899,990円→79,990円20%OFF
Anker Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station69,990円→29,800円57%OFF
Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C1029,990円→23,990円20%OFF
Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid34,880円→18,990円46%OFF
Anker Eufy X10 Pro Omni99,990円→69,990円30%OFF
Anker Eufy Robot Vacuum Omni E25149,900円→99,900円33%OFF

プロジェクター・スピーカー

商品価格(税込)割引率
Anker Soundcore 25,990円→3,990円33%OFF
Anker Soundcore Nebula P1i49,990円→37,490円25%OFF
Anker Nebula Capsule 3 Laser119,900円→77,900円35%OFF
Anker Nebula Capsule 3 & 公式プロジェクタージンバルスタンド76,990円→54,990円29%OFF
Anker Soundcore 36,990円→4,990円29%OFF
Anker Nebula Cosmos 4K SE199,900円→139,900円30%OFF
Anker Nebula Capsule 3 Laser & 公式プロジェクタージンバルスタンド126,900円→88,900円30%OFF

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

Amazon新生活セールFinal2026はいつからいつまで？

2026年の「Amazon新生活セールFinal」は、3月31日(火)0:00から4月6日(月)23:59まで開催される大型セールイベントだ。全体としては約1週間にわたる構成となっており、前半の先行実施期間と後半の本開催期間に分かれて展開される。

先行実施は3月31日(火)から4月2日(木)まで、本開催は4月3日(金)から4月6日(月)まで設定されている。ただし、期間が分かれているとはいえ価格設定やセール条件に大きな差はなく、全体を通して同じ大型セールの一環として利用できる点が特徴となる。

また、期間中はポイント還元施策に加えて、タイムセールや数量限定の値下げ商品も順次追加される。売れ筋商品は早い段階で在庫切れとなるケースもあるため、セール序盤から動向を確認しておくことが重要となる。

  • 開催期間：2026年3月31日(火)0:00〜4月6日(月)23:59
  • 先行実施期間：2026年3月31日(火)〜4月2日(木)
  • 本開催期間：2026年4月3日(金)〜4月6日(月)
  • 主な施策：最大14%ポイント還元／タイムセール／数量限定セール

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

Amazon新生活セールFinal2026の主な特典・キャンペーン一覧

2026年開催の「Amazon新生活セールFinal」では、商品割引に加えて複数のキャンペーンが同時に実施されている。ポイント還元や抽選企画を組み合わせることで、実質価格を抑えた買い物が可能となる点が大きな特徴だ。

中でも、税込10,000円以上の購入を条件としたポイントアップ施策は中心的な存在となっており、会員ステータスや決済方法、対象商品によって還元率が変動する仕組みが採用されている。

そのほかにも、期間限定セールや電子書籍関連の割引、サブスク特典など多様な施策が用意されており、用途に応じて活用することでよりお得に買い物ができる構成となっている。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

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