2034年W杯はどこで開催される？開催地・開催時期・参加国数まとめ

FIFAワールドカップは、2026年大会、2030年大会に続き、2034年大会の開催地にも注目が集まっている。

本記事では、2034年ワールドカップの開催地について紹介する。

2034年ワールドカップはどこで開催される？

2034年のFIFAワールドカップは、サウジアラビアで開催される。招致プロセスを経てFIFA臨時総会で正式に決定しており、同国による単独開催となる予定だ。

開催都市は、リヤド、ジェダ、アル・ホバール、アブハー、ネオムの5都市が予定されている。大会では合計15のスタジアムを使用する計画で、そのうち11会場が新設される見込みとなっている。

なかでも注目されるのが、リヤドに建設予定のキング・サルマン・インターナショナル・スタジアムだ。9万2000人以上を収容する計画で、開会式や決勝戦の会場として使用される予定となっている。また、ネオムではスマートシティ「ザ・ライン」内に建設されるネオム・スタジアムの構想も話題を集めている。

項目 内容 大会 FIFAワールドカップ2034 開催国 サウジアラビア 開催方式 単独開催 開催予定都市 リヤド、ジェダ、アル・ホバール、アブハー、ネオム 使用予定スタジアム 15会場 新設予定スタジアム 11会場 主な会場 キング・サルマン・インターナショナル・スタジアム

ネオム・スタジアムなど 決勝会場予定 キング・サルマン・インターナショナル・スタジアム

2034年ワールドカップの開催時期は？

2034年のFIFAワールドカップは、サウジアラビアで開催されることが決定している一方で、具体的な開催日程は現時点で確定していない。通常のワールドカップは6月から7月にかけて行われるが、同国の気候を踏まえ、開催時期が変更される可能性がある。

サウジアラビアでは夏季の気温が非常に高くなるため、選手や観客の安全面を考慮し、2022年カタール大会のように秋冬開催となる可能性も指摘されている。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、酷暑を避けるために3月または10月の開催案にも言及している。

また、サウジアラビア側も、ファンが適切な気候の中で大会を楽しめるようFIFAと協議を進めている。最終的な開催時期はFIFAが決定する見通しで、今後の正式発表が待たれる。

2034年のFIFAワールドカップの出場国数は？

2034年のFIFAワールドカップは、現時点では48チーム制で開催される予定だ。2026年北中米大会から導入される拡大方式を引き継ぐ形で、従来の32チームから出場国数が増えた大会形式となる。

一方で、FIFA内では出場国数をさらに64チームへ拡大する案も議論されている。開催国となるサウジアラビア側も、FIFAが64チーム制を決定した場合には受け入れる姿勢を示しており、大会規模が変更される可能性も残されている。

ただし、64チームへの拡大には、予選の価値が薄れることや、開催地の運営負担が大きくなることへの懸念もある。現段階で公式な出場国数は48チームだが、最終的な大会方式については今後のFIFAの判断が注目される。

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