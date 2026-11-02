TBS系日曜劇場「VIVANT」の第2シーズンは2026年7月から放送されており、11月8日に最終回を迎える。

本記事では、VIVANT2の見逃し配信の無料視聴の有無や1話から一気見できるサービスを紹介する。

VIVANT2の見逃し配信は無料で見られる？

VIVANT2は、『U-NEXT』『TVer』『TBS FREE』で見逃し配信されている。

『U-NEXT』は第2シーズンの第11話(初回)から最新話までを独占見放題配信中。初めて利用する人は31日間無料トライアルの対象となり、無料期間中はVIVANT2を含む見放題作品を視聴できる。無料トライアル期間中に解約した場合、支払いは発生しない。

一方、『TVer』『TBS FREE』は最新話や一部の過去回を期間限定で無料配信している。

配信サービス 料金・無料体験 配信内容 U-NEXT 月額2,189円(税込)

初回31日間無料 第2シーズンの第1話(通算第11話)～最新話

第1シーズン全話 TVer 無料 最新話・一部過去回(期間限定) TBS FREE 無料 最新話・一部過去回(期間限定)

VIVANT2をU-NEXTで見るメリット・特徴は？

『U-NEXT』では、VIVANT2を地上波放送終了直後から独占見放題配信している。第2シーズンの第1話(通算第11話)から最新話まで、配信済みのエピソードをまとめて視聴できる。また、2023年放送の第1シーズン全話や、副音声版「VIVANT別版 ～副音声で福澤監督が語るVIVANTの世界～」などのスピンオフ作品も楽しめる。

第2シーズンを初回から一気見したい場合や、第1シーズンからまとめて視聴したい場合は、『U-NEXT』がおすすめだ。

配信内容： 第2シーズンの第1話(通算第11話)から最新話まで

第2シーズンの第1話(通算第11話)から最新話まで 配信タイミング： 地上波放送終了直後から順次配信

地上波放送終了直後から順次配信 過去作品： 第1シーズン全10話も見放題

第1シーズン全10話も見放題 関連作品： 「VIVANT別版」「VIVANT THE ORIGIN STORY」シリーズなど

「VIVANT別版」「VIVANT THE ORIGIN STORY」シリーズなど 料金： 月額2,189円(税込)

月額2,189円(税込) 無料体験： 初回登録者は31日間無料トライアルあり

VIVANT2はTVerで無料見逃し配信される？

VIVANT2は、『TVer』でも無料見逃し配信されている。

『TVer』では、放送終了後の最新話を期間限定で無料視聴できる。また、第2シーズンの第11～13話など、一部の過去回も配信されている。ただし、各話には配信期限が設定されており、全話をいつでも視聴できるわけではない。『TBS FREE』でも最新話や一部過去回を無料配信している。

配信済みのエピソードをまとめて見たい場合は、全話を見放題で配信している『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』がおすすめだ。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。