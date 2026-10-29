松井秀喜新監督を迎えた読売ジャイアンツは、10月30日(金)から11月13日(金)まで秋季キャンプを実施する。

本記事では、巨人秋季キャンプ2026の地上波テレビ中継の有無や視聴方法を紹介する。

巨人秋季キャンプ2026の地上波テレビ中継はある？

巨人秋季キャンプ2026は、地上波『日本テレビ系列』での中継予定は発表されていない。

また、衛星放送『BS日テレ』でも放送予定は発表されていない。一方、CS放送『日テレジータス』では秋季キャンプの模様を生中継する予定だ。

チャンネル 形態 中継予定 日テレジータス

(スカパー！プロ野球セット) 衛星放送(CS) 生中継 日本テレビ系列 地上波テレビ - BS日テレ 衛星放送(BS) -

巨人秋季キャンプ2026はどこで見られる？ネット配信は？

巨人秋季キャンプ2026は、CS放送『日テレジータス』で視聴できる。

一方、ネット配信については、球団公式サービス『GIANTS TV』や『DAZN』でのライブ配信予定は発表されていない。

視聴方法 形態 放送・配信予定 日テレジータス CS放送 生中継 GIANTS TV ネット 未発表 DAZN ネット 未発表

巨人秋季キャンプ2026の実施スケジュール

巨人の秋季キャンプ2026は、10月30日(金)から11月13日(金)まで開催される。

会場は東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム(Gタウン)と、神奈川県川崎市の読売ジャイアンツ球場(G球場)。休養日は11月2日(月)、6日(金)、10日(火)の3日間となる。

項目 内容 開催期間 2026年10月30日(金)～11月13日(金) 会場 ジャイアンツタウンスタジアム

読売ジャイアンツ球場 練習開始時間 10月30日(金)：13:00

10月31日(土)以降：9:30予定 休養日 11月2日(月)

11月6日(金)

11月10日(火)

※ジャイアンツタウンスタジアムでの実施期間は10月31日(土)～11月12日(木)。

※練習日程や開始時間は変更となる場合があります。

巨人秋季キャンプ2026のおすすめ視聴方法

CS放送『日テレジータス』は、読売ジャイアンツの主催試合や球団関連番組を多数放送しているスポーツ専門チャンネルだ。日テレジータスは『スカパー！プロ野球セット』の対象チャンネルに含まれており、巨人の秋季キャンプだけでなくセ・パ12球団の公式戦中継も視聴できる。

『スカパー！プロ野球セット』の月額視聴料は4,054円(税込)で、別途スカパー！基本料429円(税込)が必要となる。一方、『日テレジータス』に単体加入することもでき、その場合は視聴料が月額1,100円(税込)と基本料429円(税込)の合計月額1,529円(税込)で視聴することが可能だ。

なお、スカパー！から契約した場合は加入月の視聴料が0円となるが、契約月のみの利用での解約はできないため注意が必要だ。

日テレジータスの登録手順

※加入月の解約は不可。