WWEはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法

WWEでは「RAW」「SmackDown」「NXT」をはじめ、レッスルマニアやサマースラムなどの大型大会も開催されており、視聴方法は番組や大会によって異なる場合がある。
本記事では、WWEのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
WWEはどこで見られる？
2026年10月1日から、日本国内でWWEを視聴できるサービスはNetflixとなっている。
ABEMA、J SPORTS、WWE Network（日本版）での配信・放送は終了しており、現在はNetflixが日本国内でWWEを独占配信している。
Netflixでは「Raw」「SmackDown」「NXT」の週次番組に加え、WrestleManiaやRoyal Rumble、SummerSlamなどのプレミアムライブイベント（PLE）もライブ配信される。
項目
内容
配信サービス
配信形態
日本国内独占配信
配信開始
2026年10月1日
週次番組
Raw、SmackDown、NXT
主な大型大会
WrestleMania、Royal Rumble、SummerSlamなど
地上波・BS・CS
放送なし
WrestleManiaなどのPLEもNetflixで配信
Netflixでは週次番組だけでなく、WWEの主要なプレミアムライブイベントも視聴できる。
WrestleMania、Royal Rumble、SummerSlam、Money in the Bank、Survivor Series: WarGamesなどがライブ配信の対象となっている。
さらに、一部の過去大会・番組のアーカイブや、ドキュメンタリー番組『WWE: "壮大なるドラマ"の裏側』なども配信されている。
WWEのテレビ放送はある？
WWEは、地上波・BS・CSでのテレビ放送は行われていない。
テレビ画面で視聴する場合は、Netflix対応のスマートテレビを利用する方法がある。
また、テレビがNetflixアプリに対応していなくても、Amazon Fire TV StickやChromecastなどのストリーミング端末をHDMI端子に接続すれば、テレビでWWEを視聴できる。
WWEの週間配信スケジュールは？
Netflixでは、「Raw」「NXT」「SmackDown」を毎週ライブ配信している。
番組
配信日時（日本時間）
Raw
毎週火曜日 午前9:00～
NXT
毎週水曜日 午前9:00～
SmackDown
毎週土曜日 午前9:00～
米国の夏時間が終了した後は、いずれの番組も日本時間午前10:00からの配信となる。
WWEをNetflixで見る場合の料金は？
WWEの視聴に個別課金やPPV料金は必要なく、Netflixの月額料金のみで視聴できる。
どの料金プランを選んでも、WWEの対象番組を追加料金なしで楽しめる。
プラン
月額料金
広告つきスタンダード
890円(税込)
スタンダード
1,590円(税込)
プレミアム
2,290円(税込)
なお、WWEのライブ配信では、加入しているプランにかかわらず広告が入る。配信終了後のアーカイブ視聴については、この扱いの対象外となる。
Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？
Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。
『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。
そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。
付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。
項目
内容
おすすめの登録方法
Netflix
各プランを利用可能
LYPプレミアム特典
利用可能
追加料金
Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時)
主な特典
LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど
キャンペーン
初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与
キャンペーン終了日
未定
LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページにアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 希望するNetflixのプランを選択
- 画面の案内に沿って会員登録を完了する