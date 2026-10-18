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WWE Announces Matches With Tyson Fury And Cain Velasquez At Crown Jewel EventGetty Images Entertainment
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Aoi Fujimiya

WWEはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法

WWEはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定・ライブ中継・見逃し視聴方法まとめ。

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WWEでは「RAW」「SmackDown」「NXT」をはじめ、レッスルマニアやサマースラムなどの大型大会も開催されており、視聴方法は番組や大会によって異なる場合がある。

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本記事では、WWEのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

WWEはどこで見られる？

2026年10月1日から、日本国内でWWEを視聴できるサービスはNetflixとなっている。

ABEMA、J SPORTS、WWE Network（日本版）での配信・放送は終了しており、現在はNetflixが日本国内でWWEを独占配信している。

Netflixでは「Raw」「SmackDown」「NXT」の週次番組に加え、WrestleManiaやRoyal Rumble、SummerSlamなどのプレミアムライブイベント（PLE）もライブ配信される。

項目

内容

配信サービス

Netflix

配信形態

日本国内独占配信

配信開始

2026年10月1日

週次番組

Raw、SmackDown、NXT

主な大型大会

WrestleMania、Royal Rumble、SummerSlamなど

地上波・BS・CS

放送なし

WrestleManiaなどのPLEもNetflixで配信

Netflixでは週次番組だけでなく、WWEの主要なプレミアムライブイベントも視聴できる。

WrestleMania、Royal Rumble、SummerSlam、Money in the Bank、Survivor Series: WarGamesなどがライブ配信の対象となっている。

さらに、一部の過去大会・番組のアーカイブや、ドキュメンタリー番組『WWE: "壮大なるドラマ"の裏側』なども配信されている。

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WWEのテレビ放送はある？

WWEは、地上波・BS・CSでのテレビ放送は行われていない。

テレビ画面で視聴する場合は、Netflix対応のスマートテレビを利用する方法がある。

また、テレビがNetflixアプリに対応していなくても、Amazon Fire TV StickやChromecastなどのストリーミング端末をHDMI端子に接続すれば、テレビでWWEを視聴できる。

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WWEの週間配信スケジュールは？

Netflixでは、「Raw」「NXT」「SmackDown」を毎週ライブ配信している。

番組

配信日時（日本時間）

Raw

毎週火曜日 午前9:00～

NXT

毎週水曜日 午前9:00～

SmackDown

毎週土曜日 午前9:00～

米国の夏時間が終了した後は、いずれの番組も日本時間午前10:00からの配信となる。

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WWEをNetflixで見る場合の料金は？

WWEの視聴に個別課金やPPV料金は必要なく、Netflixの月額料金のみで視聴できる。

どの料金プランを選んでも、WWEの対象番組を追加料金なしで楽しめる。

プラン

月額料金

広告つきスタンダード

890円(税込)

スタンダード

1,590円(税込)

プレミアム

2,290円(税込)

なお、WWEのライブ配信では、加入しているプランにかかわらず広告が入る。配信終了後のアーカイブ視聴については、この扱いの対象外となる。

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Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

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Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目

内容

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主な特典

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キャンペーン終了日

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