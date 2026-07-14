2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準決勝で、フランス代表とスペイン代表が対戦する。
本記事では、フランスvsスペインのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
フランスvsスペインの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？
フランスvsスペインは、2026年7月15日(水)午前4:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波『日本テレビ』が生中継する。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定だ。
また、大会全試合を中継するネット『DAZN』でも無料ライブ＆見逃し配信を予定している。
その他、『NHK総合』や『フジテレビ』での生中継は予定されていない。
準決勝・フランスvsスペインの中継予定
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|無料ライブ＆見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|生中継
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|録画放送
|フジテレビ
|地上波
|×
|NHK総合
|地上波
|×
|NHK ONE
|ネット
|×
|TVer
|ネット
|×
フランスとスペインの戦績は？
準々決勝にて、フランスはモロッコに2-0、スペインはベルギーに2-1で勝利。準決勝にも勝利した場合、決勝ではイングランドvsアルゼンチンの勝者と対戦予定となっている。
両チームの今大会での戦績は以下の通り。
フランス代表
- グループ第1節：フランス 3-1 セネガル
- グループ第2節：フランス 3-0 イラク
- グループ第3節：ノルウェー 1-4 フランス
- ラウンド32：フランス 3-0 スウェーデン
- ラウンド16：パラグアイ 0-1 フランス
- 準々決勝：フランス 2-0 モロッコ
スペイン代表
- グループ第1節：スペイン 0-0 カーボベルデ
- グループ第2節：スペイン 4-0 サウジアラビア
- グループ第3節：ウルグアイ 0-1 スペイン
- ラウンド32：スペイン 3-0 オーストリア
- ラウンド16：ポルトガル 0-1 スペイン
- 準々決勝：スペイン 2-1 ベルギー
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