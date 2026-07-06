2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、スペイン代表とポルトガル代表が対戦する。

本記事では、スペインvsポルトガルのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

スペインvsポルトガルの地上波テレビ中継はある？どこで見られる？

スペインvsポルトガルは、2026年7月7日(火)午前4:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波『日本テレビ』が生中継する。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定だ。

また、大会全試合を中継するネット『DAZN』でもライブ＆見逃し配信を予定している。

その他、『NHK総合』や『フジテレビ』での生中継は予定されていない。

ラウンド16・スペインvsポルトガルの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 日本テレビ 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送 NHK総合 地上波 × フジテレビ 地上波 × NHK ONE ネット × TVer ネット ×

スペインとポルトガルの戦績は？

ラウンド32にて、スペインはオーストリア、ポルトガルはクロアチアを撃破。ラウンド16にも勝利した場合、アメリカvsベルギーの勝者と対戦予定となっている。

両チームの今大会での戦績は以下の通り。

スペイン代表

グループ第1節：スペイン 0-0 カーボベルデ

グループ第2節：スペイン 4-0 サウジアラビア

グループ第3節：ウルグアイ 0-1 スペイン

ラウンド32：スペイン 3-0 オーストリア

ポルトガル代表

グループ第1節：ポルトガル 1-1 コンゴ

グループ第2節：ポルトガル 5-0 ウズベキスタン

グループ第3節：コロンビア 0-0 ポルトガル

ラウンド32：ポルトガル 2-1 クロアチア

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