2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、アルゼンチン代表とスイス代表が対戦する。

本記事では、アルゼンチンvsスイスのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

アルゼンチンvsスイスの地上波テレビ中継はある？どこで見られる？

アルゼンチンvsスイスは、2026年7月12日(日)午前10:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波テレビでは生中継されない。テレビ放送は衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で録画放送のみ実施予定だ。

一方、大会全試合を中継するネット『DAZN』で独占ライブ＆見逃し配信を予定している。

準々決勝・アルゼンチンvsスイスの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送 NHK総合 地上波 × 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × NHK ONE ネット × TVer ネット ×

アルゼンチンとスイスの戦績は？

ラウンド16にて、アルゼンチンはエジプトに3-2、スイスはコロンビアにスコアレスの末迎えたPK戦で勝利。準々決勝にも勝利した場合、ノルウェーvsイングランドの勝者と対戦予定となっている。

両チームの今大会での戦績は以下の通り。

アルゼンチン代表

グループ第1節：アルゼンチン 3-0 アルジェリア

グループ第2節：アルゼンチン 2-0 オーストリア

グループ第3節：ヨルダン 1-3 アルゼンチン

ラウンド32：アルゼンチン 3-2 カーボベルデ

ラウンド16：アルゼンチン 3-2 エジプト

スイス代表

グループ第1節：カタール 1-1 スイス

グループ第2節：スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ

グループ第3節：スイス 2-1 カナダ

ラウンド32：スイス 2-0 アルジェリア

ラウンド16：スイス 0-0(PK:4-3) コロンビア

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