2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、アルゼンチン代表とスイス代表が対戦する。
本記事では、アルゼンチンvsスイスのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
アルゼンチンvsスイスの地上波テレビ中継はある？どこで見られる？
アルゼンチンvsスイスは、2026年7月12日(日)午前10:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波テレビでは生中継されない。テレビ放送は衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で録画放送のみ実施予定だ。
一方、大会全試合を中継するネット『DAZN』で独占ライブ＆見逃し配信を予定している。
準々決勝・アルゼンチンvsスイスの中継予定
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|ライブ＆見逃し配信
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|録画放送
|NHK総合
|地上波
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|フジテレビ
|地上波
|×
|NHK ONE
|ネット
|×
|TVer
|ネット
|×
アルゼンチンとスイスの戦績は？
ラウンド16にて、アルゼンチンはエジプトに3-2、スイスはコロンビアにスコアレスの末迎えたPK戦で勝利。準々決勝にも勝利した場合、ノルウェーvsイングランドの勝者と対戦予定となっている。
両チームの今大会での戦績は以下の通り。
アルゼンチン代表
- グループ第1節：アルゼンチン 3-0 アルジェリア
- グループ第2節：アルゼンチン 2-0 オーストリア
- グループ第3節：ヨルダン 1-3 アルゼンチン
- ラウンド32：アルゼンチン 3-2 カーボベルデ
- ラウンド16：アルゼンチン 3-2 エジプト
スイス代表
- グループ第1節：カタール 1-1 スイス
- グループ第2節：スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
- グループ第3節：スイス 2-1 カナダ
- ラウンド32：スイス 2-0 アルジェリア
- ラウンド16：スイス 0-0(PK:4-3) コロンビア
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