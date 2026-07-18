2026年北中米ワールドカップ(W杯)の3位決定戦で、フランス代表とイングランド代表が対戦する。
本記事では、フランスvsイングランドのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
フランス対イングランドの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？
フランスvsイングランドは、2026年7月19日(日)午前6:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』が生中継を行う。
また、大会全試合を中継するネット『DAZN』でも無料ライブ＆見逃し配信を予定している。
その他、『日本テレビ』や『フジテレビ』での生中継は予定されていない。
3位決定戦・フランス対イングランドの中継予定
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|無料ライブ＆見逃し配信
|NHK総合
|地上波
|生中継
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|NHK ONE
|ネット
|ライブ・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|×
|フジテレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
フランスとイングランドの戦績は？
準決勝にて、フランスはスペインに0-2、イングランドはアルゼンチンに1-2で敗北。3位決定戦へと回ることとなった。
両チームの今大会での戦績は以下の通り。
フランス代表
- グループ第1節：フランス 3-1 セネガル
- グループ第2節：フランス 3-0 イラク
- グループ第3節：ノルウェー 1-4 フランス
- ラウンド32：フランス 3-0 スウェーデン
- ラウンド16：パラグアイ 0-1 フランス
- 準々決勝：フランス 2-0 モロッコ
- 準決勝：フランス 0-2 スペイン
イングランド代表
- グループ第1節：イングランド 4-2 クロアチア
- グループ第2節：イングランド 0-0 ガーナ
- グループ第3節：パナマ 0-2 イングランド
- ラウンド32：イングランド 2-1 コンゴ
- ラウンド16：メキシコ 2-3 イングランド
- 準々決勝：ノルウェー 1-2 イングランド
- 準決勝：イングランド 1-2 アルゼンチン
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