2026年北中米ワールドカップ(W杯)の3位決定戦で、フランス代表とイングランド代表が対戦する。

本記事では、フランスvsイングランドのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

フランス対イングランドの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？

フランスvsイングランドは、2026年7月19日(日)午前6:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』が生中継を行う。

また、大会全試合を中継するネット『DAZN』でも無料ライブ＆見逃し配信を予定している。

その他、『日本テレビ』や『フジテレビ』での生中継は予定されていない。

3位決定戦・フランス対イングランドの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット 無料ライブ＆見逃し配信 NHK総合 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK ONE ネット ライブ・見逃し配信 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

フランスとイングランドの戦績は？

準決勝にて、フランスはスペインに0-2、イングランドはアルゼンチンに1-2で敗北。3位決定戦へと回ることとなった。

両チームの今大会での戦績は以下の通り。

フランス代表

グループ第1節：フランス 3-1 セネガル

グループ第2節：フランス 3-0 イラク

グループ第3節：ノルウェー 1-4 フランス

ラウンド32：フランス 3-0 スウェーデン

ラウンド16：パラグアイ 0-1 フランス

準々決勝：フランス 2-0 モロッコ

準決勝：フランス 0-2 スペイン

イングランド代表

グループ第1節：イングランド 4-2 クロアチア

グループ第2節：イングランド 0-0 ガーナ

グループ第3節：パナマ 0-2 イングランド

ラウンド32：イングランド 2-1 コンゴ

ラウンド16：メキシコ 2-3 イングランド

準々決勝：ノルウェー 1-2 イングランド

準決勝：イングランド 1-2 アルゼンチン

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