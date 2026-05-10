【世界卓球2026女子決勝】日本vs中国の試合時間は？テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

世界卓球2026女子決勝の舞台に、日本が駒を進めた。

本記事では、世界卓球2026女子決勝の試合日程を紹介する。

【世界卓球2026女子決勝】日本vs中国は何時から？

世界卓球2026女子決勝は、日本時間で5月10日19:00に試合開始予定となっている。

女子団体で決勝進出を果たした日本代表は、27大会連続で決勝進出中の王者・中国代表と激突。悲願の金メダル獲得をかけた大一番として大きな注目を集めている。

早田ひなや張本美和らを擁する日本女子代表が、中国の牙城を崩せるかが最大の見どころ。世界最高峰の戦いとなる女子決勝は、卓球ファン必見のカードとなる。

大会名 世界卓球2026 女子決勝 試合日 2026年5月10日(日) 試合開始時間 19:00(日本時間) 対戦カード 日本 vs 中国 開催ラウンド 女子団体決勝

世界卓球2026女子日本代表の試合結果は？

世界卓球2026に出場している女子日本代表は、グループリーグから圧倒的な強さを見せつけ、無敗のまま決勝進出を果たした。

日本女子代表メンバーは、早田ひな、張本美和、橋本帆乃香、長﨑美柚、面手凛の5選手。グループリーグではイングランド、フランス、ドイツを相手に3戦全勝を記録し、首位通過で決勝トーナメント進出を決めている。

決勝トーナメントでは、クロアチア、ルクセンブルク、ウクライナを相手にいずれも3-0のストレート勝利。さらに準決勝では強豪ドイツを相手に、張本美和、早田ひな、橋本帆乃香がそれぞれ勝利し、6大会連続となる決勝進出を決めた。

ここまで日本女子代表は全試合で圧倒的な内容を披露しており、中国との決勝戦で悲願の金メダル獲得に挑む。

日程(日本時間) ラウンド 対戦カード 結果 5月2日〜3日 ステージ1A(GL) イングランド、フランス、ドイツ 3戦全勝(1位通過) 5月5日(火) 決勝T 1回戦 日本 vs クロアチア 3-0で勝利 5月6日(水) 決勝T 2回戦 日本 vs ルクセンブルク 3-0で勝利 5月8日(金) 準々決勝 日本 vs ウクライナ 3-0で勝利 5月9日(土) 準決勝 日本 vs ドイツ 3-0で勝利

【世界卓球2026女子決勝】日本vs中国は何時から？

「世界卓球2026ロンドン大会」は、日本国内でテレビ放送とインターネット配信の両方に対応している。大会前半は配信サービスが中心となり、決勝トーナメントが近づくにつれて地上波・BSでの中継も本格化していく流れだ。

ネット視聴では『U-NEXT』が日本代表戦をライブ配信。大会初日から決勝まで視聴可能となっており、リアルタイム配信に加えて見逃し視聴にも対応している。なお、4月28日〜5月1日に行われる一部ラウンドはテレビ中継がなく、配信限定での実施となる。

テレビ放送はテレビ東京系列とBSテレ東が担当。日本戦を中心に放送枠が組まれており、注目カードは夜帯を中心に中継される見込みとなっている。

また、テレ東卓球チャンネル(YouTube)では一部試合の配信も予定。大会を通して視聴する場合は、テレビ放送とネット配信を併用することで幅広く試合をチェックできる。

日程 曜日 テレビ東京 BSテレ東 U-NEXT配信 5月10日 (日) 18:30 18:30 18:50

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。