世界卓球2026男子決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波・BS・ライブ配信情報まとめ

世界卓球は世界最高峰の舞台として卓球界最大級の大会。日本代表の戦いに注目が集まる。

本記事では、世界卓球2026男子決勝の試合日程を紹介する。

世界卓球2026男子決勝の日程は？

世界卓球2026男子決勝は、日本時間5月11日午前0:00に試合開始予定となっている。

男子日本代表は、57年ぶりとなる悲願の金メダル獲得をかけて、12連覇を狙う絶対王者・中国代表と対戦。世界卓球史に残る大一番として大きな注目を集めている。

張本智和や戸上隼輔を中心に快進撃を続けてきた日本代表が、中国の牙城を崩せるかが最大の見どころ。世界最高峰の戦いとなる男子決勝は、卓球ファン必見のカードとなる。

大会名 世界卓球2026 男子決勝 試合日 2026年5月11日(月) 試合開始時間 0:00(日本時間) 対戦カード 日本 vs 中国 開催ラウンド 男子団体決勝

世界卓球2026男子日本代表の試合結果は？

世界卓球2026に出場している男子日本代表は、予選グループを2位で通過した後、決勝トーナメントで強豪国を破り、決勝進出を果たした。

日本男子代表メンバーは、張本智和、松島輝空、戸上隼輔、宇田幸矢、篠塚大登の5選手。グループリーグではドイツ、チャイニーズタイペイ、フランスと対戦し、1勝2敗ながら決勝トーナメントへ進出した。

決勝トーナメントでは、ベルギーとカザフスタンを相手にいずれも3-1で勝利。準々決勝ではグループリーグで敗れていたドイツに3-1でリベンジを果たし、準決勝ではチャイニーズタイペイを3-0で下した。

準決勝では、エースの張本智和が林昀儒との激戦を3-1で制して流れを作ると、続く松島輝空、戸上隼輔もストレート勝ちを収め、決勝への切符を掴んだ。

日程(日本時間) ラウンド 対戦カード 結果 5月2日(土) ステージ1A(GL) 日本 vs ドイツ 2-3で敗北 5月3日(日) ステージ1A(GL) 日本 vs チャイニーズタイペイ 3-0で勝利 5月4日(月) ステージ1A(GL) 日本 vs フランス 2-3で敗北 5月4日(月) 決勝T 1回戦 日本 vs ベルギー 3-1で勝利 5月6日(水) 決勝T 2回戦 日本 vs カザフスタン 3-1で勝利 5月7日(木) 準々決勝 日本 vs ドイツ 3-1で勝利 5月9日(土) 準決勝 日本 vs チャイニーズタイペイ 3-0で勝利

世界卓球2026男子決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

「世界卓球2026ロンドン大会」は、日本国内向けにテレビ中継とオンラインライブ配信の両方が展開されている。大会序盤はインターネット配信中心の編成となり、決勝トーナメント以降は地上波・BSでの放送カードも増えていく予定だ。

ライブ配信では『U-NEXT』が日本代表戦を配信。グループステージから決勝戦まで対応しており、ライブ視聴だけでなく見逃し配信でも試合を楽しめる。なお、大会前半の一部試合はテレビ中継が実施されず、配信限定で公開される。

テレビ中継についてはテレビ東京系列とBSテレ東が担当する。

さらに、テレ東卓球チャンネル(YouTube)でも一部試合を視聴可能。大会期間中に複数試合を追いかけたい場合は、テレビ放送と配信サービスを併用することで幅広くチェックできる。

日程 曜日 テレビ東京 BSテレ東 U-NEXT配信 5月10日 (日) 23:45 23:45 18:50(男子決勝は24:00頃)

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。