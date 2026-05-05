世界卓球2026(ロンドン大会)の女子団体決勝トーナメント、日本代表vsクロアチアの一戦が迫っている。予選を全勝で突破し、第2シードとして本戦に臨む日本にとって、上位進出へ向けた重要な初戦となる。
本記事では、日本女子代表vsクロアチア戦の試合開始時間やテレビ放送、ネット配信予定について紹介する。
世界卓球2026日本女子代表vsクロアチア代表はいつ？
世界卓球2026ロンドン大会の女子団体決勝トーナメント初戦、日本代表vsクロアチア代表は、日本時間2026年5月5日(火・祝)18:00に開始予定となっている。
日本女子代表は予選ステージ1Aを3戦全勝の1位で通過。第2シードとしてノックアウトステージに臨むため、クロアチア戦は上位進出へ向けた重要な初戦となる。
一発勝負の決勝トーナメントでは、序盤からの試合運びが勝敗を大きく左右する。日本代表が予選で見せた安定感を本戦でも発揮できるか注目だ。
|項目
|内容
|対戦カード
|日本女子代表 vs クロアチア代表
|試合日
|2026年5月5日(火・祝)
|開始時間
|18:00(日本時間)
|大会ステージ
|決勝トーナメント ラウンド32
|日本の状況
|予選3戦全勝・第2シード
世界卓球2026日本女子代表vsクロアチア代表のテレビ放送/ネット配信予定は？
世界卓球2026ロンドン大会の女子団体決勝トーナメント初戦、日本代表vsクロアチア代表は、日本時間2026年5月5日(火・祝)18:00に開始予定となっている。
この一戦は地上波・BS・ネット配信で視聴可能。テレビ東京系列では大会中継の一環として18:25から放送されるほか、BSテレ東でも21:00から放送が予定されている。
ネット配信では『U-NEXT』が17:50からライブ配信を実施。日本戦は全試合独占配信となっており、見逃し視聴にも対応している。さらに、テレ東卓球チャンネル(YouTube)でも一部試合が配信される見込みだ。
予選を全勝で突破した日本女子代表は第2シードとして本戦に臨む。クロアチアには実力者ラコバツを擁しており、上位進出へ向けて落とせない初戦となる。
|区分
|放送・配信
|時間
|地上波
|テレビ東京系列
|18:25〜
|BS
|BSテレ東
|21:00〜
|ネット配信
|U-NEXT
|17:50〜
|ネット配信
|テレ東卓球チャンネル(YouTube)
|一部配信予定
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。