世界卓球2026(ロンドン大会)の女子団体決勝トーナメント、日本代表vsクロアチアの一戦が迫っている。予選を全勝で突破し、第2シードとして本戦に臨む日本にとって、上位進出へ向けた重要な初戦となる。

本記事では、日本女子代表vsクロアチア戦の試合開始時間やテレビ放送、ネット配信予定について紹介する。

世界卓球2026日本女子代表vsクロアチア代表はいつ？

世界卓球2026ロンドン大会の女子団体決勝トーナメント初戦、日本代表vsクロアチア代表は、日本時間2026年5月5日(火・祝)18:00に開始予定となっている。

日本女子代表は予選ステージ1Aを3戦全勝の1位で通過。第2シードとしてノックアウトステージに臨むため、クロアチア戦は上位進出へ向けた重要な初戦となる。

一発勝負の決勝トーナメントでは、序盤からの試合運びが勝敗を大きく左右する。日本代表が予選で見せた安定感を本戦でも発揮できるか注目だ。

項目 内容 対戦カード 日本女子代表 vs クロアチア代表 試合日 2026年5月5日(火・祝) 開始時間 18:00(日本時間) 大会ステージ 決勝トーナメント ラウンド32 日本の状況 予選3戦全勝・第2シード

世界卓球2026日本女子代表vsクロアチア代表のテレビ放送/ネット配信予定は？

世界卓球2026ロンドン大会の女子団体決勝トーナメント初戦、日本代表vsクロアチア代表は、日本時間2026年5月5日(火・祝)18:00に開始予定となっている。

この一戦は地上波・BS・ネット配信で視聴可能。テレビ東京系列では大会中継の一環として18:25から放送されるほか、BSテレ東でも21:00から放送が予定されている。

ネット配信では『U-NEXT』が17:50からライブ配信を実施。日本戦は全試合独占配信となっており、見逃し視聴にも対応している。さらに、テレ東卓球チャンネル(YouTube)でも一部試合が配信される見込みだ。

予選を全勝で突破した日本女子代表は第2シードとして本戦に臨む。クロアチアには実力者ラコバツを擁しており、上位進出へ向けて落とせない初戦となる。

区分 放送・配信 時間 地上波 テレビ東京系列 18:25〜 BS BSテレ東 21:00〜 ネット配信 U-NEXT 17:50〜 ネット配信 テレ東卓球チャンネル(YouTube) 一部配信予定

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。