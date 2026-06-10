過去のワールドカップでは全国各地のスタジアムや商業施設、自治体主催イベントなどでパブリックビューイングが開催され、多くのサッカーファンが集結した。

本記事ではFIFAワールドカップ2026のパブリックビューイング開催情報について紹介する。

ワールドカップのパブリックビューイングはどこで見られる？

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『FIFAワールドカップ2026』では、日本代表戦を中心に全国各地でパブリックビューイングの開催が予定されている。自宅での観戦とは異なり、多くのサポーターとともに応援できることから、毎大会大きな盛り上がりを見せる人気イベントだ。

今大会では東京都内を中心に、商業施設や特設会場、映画館、スポーツバーなどで観戦イベントが実施される。日本代表のグループステージはもちろん、決勝トーナメント進出後も各地で関連イベントが開催される見込みとなっている。

なかでも東京タワーメディアセンター内のSTARRISE TOWERや渋谷のMIYASHITA PARK、東京ドームシティ内のJFA blue-ing!などは注目の観戦スポット。大型スクリーンや特別演出によって、スタジアムさながらの臨場感を味わえる。

また、映画館でのライブビューイングやHUBなどのスポーツバーでも観戦イベントを実施予定。観戦スタイルに合わせて会場を選べるのもワールドカップならではの魅力といえるだろう。

FIFAワールドカップ2026の主なパブリックビューイング会場は以下の通り。

STARRISE TOWER(東京タワーメディアセンター)

MIYASHITA PARK(渋谷)

JFA blue-ing!(東京ドームシティ)

FOOD STADIUM TOKYO(東京ドームシティ)

渋谷ヒカリエ

TOHOシネマズ(全国12劇場)

T・ジョイ系列(新宿バルト9など全国7会場)

イオンシネマ(全国100館以上)

HUB / 82 ALE HOUSE

KT Zepp Yokohama

Zepp Shinjuku

小笠山総合運動公園エコパスタジアム

※開催予定は変更となる場合がございます。最新の情報は、各公式サイトでご確認ください。

ワールドカップの日本代表試合日程

『FIFAワールドカップ2026』で日本代表(SAMURAI BLUE)はグループFに組み込まれており、決勝トーナメント進出を目指してオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。

初戦では欧州の強豪オランダ代表と激突。続く第2戦ではチュニジア代表、第3戦ではスウェーデン代表との一戦が控えている。グループステージ突破を目指すうえで、各試合の結果が大きな意味を持つことになりそうだ。

日本代表戦はDAZNで無料配信が予定されているほか、地上波やBSでの放送も予定されている。ワールドカップ本番に向けて、試合日程を事前にチェックしておこう。

試合 日時(日本時間) 対戦カード 第1戦 6月15日(月) 5:00 日本 vs オランダ 第2戦 6月21日(日) 13:00 日本 vs チュニジア 第3戦 6月26日(金) 8:00 日本 vs スウェーデン

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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