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volleyball japan womens national teamGetty Images
アジア競技大会・女子バレーはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

バレーボール女子日本代表vsネパールは地上波TBS中継なし！どこで見られる？｜アジア大会2026

アジア大会2026の女子バレーボール競技・予選ラウンド初戦、日本代表対ネパール代表はどこで見られる？地上波TBS以外のテレビ放送・ネット配信局を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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バレーボール女子日本代表は9月16日(水)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選ラウンド第1戦でネパール代表と対戦する。

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本記事では、日本vsネパールの中継局を紹介する。

日本vsネパールはどこで見られる？地上波TBS中継はなし

日本vsネパールは、2026年9月16日(水)19:20に試合開始を予定。日本にとってアジア大会2026の初戦となる。

試合中継は、『TBS系列』など地上波テレビ放送が行われず。ネット『U-NEXT (31日間無料トライアルあり)』でのみライブ＆見逃し配信が予定されており、その他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。

チャンネル

形態

中継内容

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット


[独占ライブ＆見逃し配信]

TBS系列

地上波テレビ

×

BS-TBS

衛星放送

×

TVer

ネット

×

DAZN

ネット

×

ABEMA

ネット

×

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【31日間無料トライアル】日本vsネパールはU-NEXT独占ライブ配信！

前述の通り、日本vsネパールは『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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日本のアジア大会2026登録メンバー

【日本代表】

背番号

選手名

身長

所属

1

和田 由紀子

175cm

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)

5

佐藤 淑乃

178cm

ヴェロ・バレー・ミラノ(イタリア)

6

関 菜々巳

171cm

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)

11

山田 二千華

184cm

NECレッドロケッツ川崎

13

山口 真季

176cm

KUROBEアクアフェアリーズ富山

14

塩出 仁美

174cm

大阪マーヴェラス

16

鴫原 ひなた

175cm

アリーザ愛知

18

西崎 愛菜

158cm

大阪マーヴェラス

21

廣田 あい

176cm

NECレッドロケッツ川崎

22

北窓 絢音

183cm

SAGA久光スプリングス

23

井上 未唯奈

180cm

SAGA久光スプリングス

26

秋本 美空

185cm

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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