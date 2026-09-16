バレーボール女子日本代表は9月16日(水)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選ラウンド第1戦でネパール代表と対戦する。

本記事では、日本vsネパールの中継局を紹介する。

日本vsネパールはどこで見られる？地上波TBS中継はなし

日本vsネパールは、2026年9月16日(水)19:20に試合開始を予定。日本にとってアジア大会2026の初戦となる。

試合中継は、『TBS系列』など地上波テレビ放送が行われず。ネット『U-NEXT (31日間無料トライアルあり)』でのみライブ＆見逃し配信が予定されており、その他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。

チャンネル 形態 中継内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[独占ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ × BS-TBS 衛星放送 × TVer ネット × DAZN ネット × ABEMA ネット ×

【31日間無料トライアル】日本vsネパールはU-NEXT独占ライブ配信！

前述の通り、日本vsネパールは『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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日本のアジア大会2026登録メンバー

【日本代表】

背番号 選手名 身長 所属 1 和田 由紀子 175cm UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア) 5 佐藤 淑乃 178cm ヴェロ・バレー・ミラノ(イタリア) 6 関 菜々巳 171cm UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア) 11 山田 二千華 184cm NECレッドロケッツ川崎 13 山口 真季 176cm KUROBEアクアフェアリーズ富山 14 塩出 仁美 174cm 大阪マーヴェラス 16 鴫原 ひなた 175cm アリーザ愛知 18 西崎 愛菜 158cm 大阪マーヴェラス 21 廣田 あい 176cm NECレッドロケッツ川崎 22 北窓 絢音 183cm SAGA久光スプリングス 23 井上 未唯奈 180cm SAGA久光スプリングス 26 秋本 美空 185cm UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。