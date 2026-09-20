バレーボール女子日本代表は9月20日(日)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の準々決勝で台湾代表(チャイニーズタイペイ)と対戦する。
本記事では、日本vs台湾の中継局を紹介する。
日本vs台湾はどこで見られる？地上波TBS中継はなし
日本vs台湾は、2026年9月20日(日)19:20に試合開始を予定。日本は予選ラウンドA組を2勝0敗の1位で通過し、準々決勝進出を決めた。
試合はネット『U-NEXT (31日間無料トライアルあり)』でライブ＆見逃し配信予定。地上波『TBS系列』や『BS-TBS』によるテレビ放送、『TVer』での無料ライブ配信は予定されていない。
チャンネル
形態
中継内容
『U-NEXT』
ネット
〇
『TBS系列』
地上波テレビ
×
『BS-TBS』
衛星放送
×
『TVer』
ネット
×
『DAZN』
ネット
×
『ABEMA』
ネット
×
バレー女子日本代表・アジア大会準々決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、バレー女子日本の準々決勝は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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U-NEXT無料トライアル登録方法
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日本のアジア大会2026登録メンバー
【日本代表】
背番号
選手名
身長
所属
1
和田 由紀子
175cm
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
5
佐藤 淑乃
178cm
ヴェロ・バレー・ミラノ(イタリア)
6
関 菜々巳
171cm
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
11
山田 二千華
184cm
NECレッドロケッツ川崎
13
山口 真季
176cm
KUROBEアクアフェアリーズ富山
14
塩出 仁美
174cm
大阪マーヴェラス
16
鴫原 ひなた
175cm
アリーザ愛知
18
西崎 愛菜
158cm
大阪マーヴェラス
21
廣田 あい
176cm
NECレッドロケッツ川崎
22
北窓 絢音
183cm
SAGA久光スプリングス
23
井上 未唯奈
180cm
SAGA久光スプリングス
26
秋本 美空
185cm
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。