バスケットボール女子日本代表は、第20回アジア競技大会の準々決勝でタイ代表と対戦する。

本記事では、日本vsタイの地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

アジア大会準々決勝 日本vsタイの日程は？

日本vsタイは、2026年9月24日(木)に行われる。

日本は予選グループBを3戦全勝の1位で突破。準々決勝ではグループA3位のタイと対戦する。ティップオフは19:20予定、会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会 女子バスケットボール競技 ラウンド 準々決勝 開始日時 2026年9月24日(木)19:20 対戦カード 日本代表 vs タイ代表 会場 愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

アジア大会準々決勝 日本vsタイはどこで見られる？テレビ放送は？

日本vsタイは、地上波『TBS系列』の放送予定一覧にないため、生中継、録画放送がされない可能性が高い。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波 放送予定なし TVer ネット 配信予定なし

※競技の放送順・中継内容は変更となる場合があります。

アジア大会準々決勝 日本vsタイのネット配信は？

日本vsタイは、『U-NEXT』でライブ配信・見逃し配信される予定となっている。確実にリアルタイム視聴がしたい場合は『U-NEXT』の利用をおすすめする。

『U-NEXT』ではティップオフ10分前の9月24日(木)19:10から日本vsタイをライブ配信予定。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT ネット ライブ＆見逃し配信

アジア大会準々決勝 日本vsタイのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。