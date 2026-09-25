バスケットボール女子日本代表は、第20回アジア競技大会の準決勝で台湾代表と対戦する。
本記事では、日本vs台湾の地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。
アジア大会準決勝 日本vs台湾の日程は？
日本vs台湾は、2026年9月25日(金)に行われる。
日本は予選グループBを3戦全勝の1位で突破。準々決勝ではタイに86-29で勝利し、6大会連続となる準決勝進出を決めた。準決勝では台湾と対戦する。ティップオフは19:20予定、会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会 女子バスケットボール競技
ラウンド
準決勝
開始日時
2026年9月25日(金)19:20
対戦カード
日本代表 vs 台湾代表
会場
愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
アジア大会準決勝 日本vs台湾はどこで見られる？地上波テレビは？
日本vs台湾は、地上波『TBS系列』での生中継は予定されていない。『TBS系列』ではディレイ放送が予定されているため、リアルタイムで視聴したい場合は『U-NEXT』を利用する必要がある。
チャンネル
形態
中継有無
『TBS系列』
地上波
ディレイ放送予定
『TVer』
ネット
TBS系列同時配信
※競技の放送順・中継内容は変更となる場合があります。
アジア大会準決勝 日本vs台湾のネット配信は？
日本vs台湾は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。リアルタイムで視聴がしたい場合は『U-NEXT』が唯一の選択肢となる。
『U-NEXT』ではティップオフ10分前の9月25日(金)19:10から日本vs台湾をライブ配信予定。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。
チャンネル
形態
中継有無
『U-NEXT』
ネット
ライブ＆見逃し配信
アジア大会準決勝 日本vs台湾のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。