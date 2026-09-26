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20230507 nana santa(C)Getty images
【アジア競技】バスケ女子決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バスケ女子日韓戦は地上波テレビ中継なし！アジア大会2026決勝はどこで見られる？

アジア大会2026の女子バスケットボール競技・決勝、日本代表対韓国代表はどこで見られる？地上波TBS以外のテレビ放送・ネット配信局を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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バスケットボール女子日本代表は、第20回アジア競技大会の決勝で韓国代表と対戦する。

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本記事では、日本vs韓国の地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

アジア大会決勝 日本vs韓国の日程は？

日本vs韓国は、2026年9月26日(土)に行われる。

日本は準決勝で台湾を破り、決勝進出を決めた。決勝では韓国と対戦する。ティップオフは19:20予定、会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

日本は1998年バンコク大会以来、28年ぶり3度目の金メダル獲得を目指す。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会 女子バスケットボール競技

ラウンド

決勝

開始日時

2026年9月26日(土)19:20

対戦カード

日本代表 vs 韓国代表

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

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アジア大会決勝 日本vs韓国はどこで見られる？地上波テレビは？

日本vs韓国は、地上波『TBS系列』でのテレビ中継は予定されていない

9月26日(土)の『TBS系列』では19:00からサッカー男子準々決勝などを中継予定。女子バスケットボール決勝は放送予定に含まれていない。

また、『TVer』でも日本vs韓国のライブ配信は予定されていない。

チャンネル

形態

中継有無

TBS系列

地上波

×

TVer

ネット

×

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はTBSおよびTVer、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会決勝 日本vs韓国のネット配信は？

日本vs韓国は、U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。

配信は、ティップオフ20分前の9月26日(土)19:00から開始予定。ライブ配信に加えて追いかけ再生に対応し、試合終了後は見逃し配信も予定されている。

月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT

ネット

ライブ＆見逃し配信

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アジア大会決勝 日本vs韓国のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール決勝・日本vs韓国は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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