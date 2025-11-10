バレーボールSVリーグ2025-26はどこで見れる？放送・ネット配信一覧とおすすめ視聴方法まとめ

今年の10月に日本バレーボールの最高峰リーグ「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」2025-26シーズンが開幕を迎えた。

本記事では、SVリーグ(SV.LEAGUE)の視聴方法について紹介する。

SVリーグはいつ開幕？2025-26シーズンのスケジュールを整理

日本バレーボール界の新たなステージとして注目を集める「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」の2025-26シーズンが、この秋ついに幕を開ける。前身となるV.LEAGUEを再編し、2030年までに“世界最高峰リーグ”を目指すという壮大なビジョンのもとで始動したこのリーグも、いよいよ2年目のシーズンを迎える。

女子は10月10日(金)に、男子は10月24日(金)にそれぞれ開幕予定。以降はレギュラーシーズンの各日程が消化されていくが、最終日程はアリーナの使用状況や「2026 AVC VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE」の開催日程などにより変更となる可能性がある。

カテゴリ 開幕日 終了予定日 女子 2025年10月10日(金) 2026年4月5日(日)予定 男子 2025年10月24日(金) 2026年4月19日(日)予定

大同生命SVリーグ2025-26はどこで見れる？試合中継と配信サービスまとめ

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビとネット配信の両方で全国から観戦できる環境が整っている。会場へ足を運べないファンでも、自宅のテレビやスマートフォンから開幕節をはじめとする全試合をライブまたは見逃しで楽しめる。

中継は「J SPORTS」系列を中心に展開され、ネット配信では「J SPORTSオンデマンド」「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など複数の視聴手段が用意されている。各サービスの特徴と料金体系を以下に整理した。

2025-26シーズンも「J SPORTSオンデマンド」を中心に、U-NEXTやABEMAなど多彩な視聴環境が整備されている。特にABEMAでは「SVリーグ Free Live Game!」対象試合を無料で楽しめるため、初めて視聴するファンにもおすすめだ。

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

【関連作品】映画「Awesome SVリーグを闘った四人の記録」もU-NEXTで配信！

『U-NEXT』では、2024年始動のバレーボールリーグSV.LEAGUE MENを追った初のドキュメンタリー映画「Awesome SVリーグを闘った四人の記録」も2025年11月1日(土)から配信中。様々な場所で活躍を見せた4選手、髙橋藍・関田誠大・西田有志・柳田将洋にフォーカスを当て、独占インタビューやし烈な戦いで感じていた苦悩などの心境、そして貴重なプライベートの映像などが収められている。

作品は72時間レンタル作品として、1,100円(税込)で販売。「J SPORTSバレーボールパック」に加入していなくても購入することができるが、U-NEXTポイントを利用することでよりお得に視聴可能だ。

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

Awesome SVリーグを闘った四人の記録